Житель Самарской области организовал в пристрое к жилому дому казино

Как сообщает областная прокуратура, на цокольном этаже пристроя к жилому дому № 43 на улице 70 лет Октября в Тольятти находились 12 человек. В их числе были предполагаемые организатор и дилер, а также 10 игроков. По информации прокуратуры, клиенты салона играли в покер на деньги, приобретая фишки у организатора, который ранее разослал им смс-сообщения с приглашением на игру.В помещении находились обнаружены два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн рублей, 4 колоды карт.По факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в отношении организатора возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование дела.