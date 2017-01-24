Житель Самарской области организовал в пристрое к жилому дому казино
Игровой салон был обнаружен в ночь с 14 на 15 декабря 2016 года.
Как сообщает областная прокуратура, на цокольном этаже пристроя к жилому дому № 43 на улице 70 лет Октября в Тольятти находились 12 человек. В их числе были предполагаемые организатор и дилер, а также 10 игроков. По информации прокуратуры, клиенты салона играли в покер на деньги, приобретая фишки у организатора, который ранее разослал им смс-сообщения с приглашением на игру.
В помещении находились обнаружены два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн рублей, 4 колоды карт.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в отношении организатора возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование дела.
Как сообщает областная прокуратура, на цокольном этаже пристроя к жилому дому № 43 на улице 70 лет Октября в Тольятти находились 12 человек. В их числе были предполагаемые организатор и дилер, а также 10 игроков. По информации прокуратуры, клиенты салона играли в покер на деньги, приобретая фишки у организатора, который ранее разослал им смс-сообщения с приглашением на игру.
В помещении находились обнаружены два стола для игры в покер, фишки на сумму, эквивалентную не менее 1 млн рублей, 4 колоды карт.
По факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в отношении организатора возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование дела.
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