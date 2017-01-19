Житель Самарской области избил девушку так, что она впала в кому

В ходе разбирательства полицейские установили, что между девушкой и ее 23-летним сожителем произошел конфликт, в результате чего молодой человек избил потерпевшую. Предполагаемого злоумышленника, ранее уже судимого за кражу, задержали.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.