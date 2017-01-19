Житель Самарской области избил девушку так, что она впала в кому
Инцидент произошел в одном из домов в поселке Светлодольск Сергиевского раойна. В больницу в состоянии комы доставили 26-летнюю безработную девушку. Учитывая явно криминальный характер травм, медики сообщили о своей пациентке в полицию.
В ходе разбирательства полицейские установили, что между девушкой и ее 23-летним сожителем произошел конфликт, в результате чего молодой человек избил потерпевшую. Предполагаемого злоумышленника, ранее уже судимого за кражу, задержали.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
В ходе разбирательства полицейские установили, что между девушкой и ее 23-летним сожителем произошел конфликт, в результате чего молодой человек избил потерпевшую. Предполагаемого злоумышленника, ранее уже судимого за кражу, задержали.
Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.
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