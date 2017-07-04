Житель Самарской области 9 лет притворялся безногим

По данным регионального ГУ МВД, 63-летний житель Елховского района 9 лет получал пенсию из-за того, что у него якобы нет ноги. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина сговорился с сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы: он предоставил ложные сведения о заболевании, и ему установили вторую группу инвалидности. С 2008 по 2017 годы гражданин получал пенсию. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.В мае 2015 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд.Оказалось, что сотрудники бюро медико-социальной экспертизы неоднократно устанавливали инвалидность гражданам Самарской области, у которых не было серьезных заболеваний. Материалы в отношении должностных лиц выделены в отдельное производство, проводится проверка.