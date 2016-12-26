Житель Похвистнево украл 20 колодезных люков

Представители коммунальных служб Похвистнево подтвердили факты кражи.Вскоре полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался безработный 41-летний местный житель. На заднем сиденье его авто оперативники обнаружили колодезный люк. Мужчина признал свою вину. В ходе осмотра его квартиры сотрудники полиции нашли еще 19 украденных крышек.Сейчас люки возвращены в коммунальные организации Похвистнево. По факту кражи в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ведется следствие.