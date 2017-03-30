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Житель Кинеля сдал в металлолом украденный кузов «шестерки»

Сотрудники Росгвардии обнаружили похищенное имущество и задержали злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, 42-летний житель Кинеля подозревается в том, что украл кузов «шестерки». Обнаружив пропажу, 22-летний хозяин имущества сообщил о случившемся в полицию.

Проезжая мимо одного из пунктов приема металлолома, патрульные Росгвардии заметили кузов автомобиля, похожий на разыскиваемый. Работники организации описали человека, который сдал его. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны разыскали преступника на улице Кооперативной и задержали его.

Сейчас в отношении мужчины по факту кражи возбуждено уголовное дело. 
Дата: 30 марта 2017 , 12:46
141
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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