Жильцы сгоревшего дома на Самарской пока не обращались с заявлением о предоставлении жилья

Пожар в доме №111 произошел в четверг, 29 июня, в 5:27 утра.



Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Как сообщили sgpress.ru в администрации Ленинского района, во время пожара в доме находились 6 человек. Пострадал один из них, который по указанному адресу не зарегистрирован. Мужчину с ожогом руки доставили в больницу Пирогова.



Заявлений от погорельцев, нуждающихся в предоставлении временного жилья, в администрацию Ленинского района по состоянию на четверг, 29 июня, еще не поступало. Вопросы переселения граждан, предоставления временного жилья, определения ущерба от пожара, проведения разбора сгоревшего здания не входят в компетенцию районной администрации. С данными вопросами погорельцы могут обратиться в городской департамент управления имуществом.



Добавим, сейчас в Самаре реализуется проект реновации исторической части города, в который вошел квартал, где расположен дом №111. Согласно проекту жителей этого дома должны были расселить, он признан аварийным и подлежал сносу.