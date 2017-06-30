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Жильцы сгоревшего дома на Самарской пока не обращались с заявлением о предоставлении жилья

Пожар в доме №111 произошел в четверг, 29 июня, в 5:27 утра.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Как сообщили sgpress.ru в администрации Ленинского района, во время пожара в доме находились 6 человек. Пострадал один из них, который по указанному адресу не зарегистрирован. Мужчину с ожогом руки доставили в больницу Пирогова.

Заявлений от погорельцев, нуждающихся в предоставлении временного жилья, в администрацию Ленинского района по состоянию на четверг, 29 июня, еще не поступало. Вопросы переселения граждан, предоставления временного жилья, определения ущерба от пожара, проведения разбора сгоревшего здания не входят в компетенцию районной администрации. С данными вопросами погорельцы могут обратиться в городской департамент управления имуществом.

Добавим, сейчас в Самаре реализуется проект реновации исторической части города, в который вошел квартал, где расположен дом №111. Согласно проекту жителей этого дома должны были расселить, он признан аварийным и подлежал сносу.  
Дата: 30 июня 2017 , 12:39
137
Автор текста: Ксения Кармазина
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