Жилой комплекс на воде и культурный центр в Струковском. Выпускники Политеха завоевали гран-при на Всероссийском фестивале по развитию городов

Татьяна Спиридонова представила проект «Жилой комплекс на воде на 300 человек в условиях акватории реки Волги в городе Самара». В его основе - концепция расселения на воде на прибрежных городских территориях и создание экологичного, энергоэффективного жилого комплекса, способного существовать автономно от городских коммуникаций. По ее словам, это проект альтернативного жилья, которое позволяет жить в центре города и на природе одновременно. На сегодняшний день в России нет ни прототипов, ни разработок на эту тему.Проект Ильи Некрасова - «Общегородской культурный центр в Струковском саду в городе Самаре». Центр будет вписан в уже существующий парк с максимальным сохранением сложившейся природной ситуации.