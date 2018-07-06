Жилой комплекс на воде и культурный центр в Струковском. Выпускники Политеха завоевали гран-при на Всероссийском фестивале по развитию городов
Он проходил в Москве с 21 по 28 июня. Самару на фестивале представляла академия строительства и архитектуры Политеха и ее выпускники Татьяна Спиридонова и Илья Некрасов. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Татьяна Спиридонова представила проект «Жилой комплекс на воде на 300 человек в условиях акватории реки Волги в городе Самара». В его основе - концепция расселения на воде на прибрежных городских территориях и создание экологичного, энергоэффективного жилого комплекса, способного существовать автономно от городских коммуникаций. По ее словам, это проект альтернативного жилья, которое позволяет жить в центре города и на природе одновременно. На сегодняшний день в России нет ни прототипов, ни разработок на эту тему.
Проект Ильи Некрасова - «Общегородской культурный центр в Струковском саду в городе Самаре». Центр будет вписан в уже существующий парк с максимальным сохранением сложившейся природной ситуации.
Татьяна Спиридонова представила проект «Жилой комплекс на воде на 300 человек в условиях акватории реки Волги в городе Самара». В его основе - концепция расселения на воде на прибрежных городских территориях и создание экологичного, энергоэффективного жилого комплекса, способного существовать автономно от городских коммуникаций. По ее словам, это проект альтернативного жилья, которое позволяет жить в центре города и на природе одновременно. На сегодняшний день в России нет ни прототипов, ни разработок на эту тему.
Проект Ильи Некрасова - «Общегородской культурный центр в Струковском саду в городе Самаре». Центр будет вписан в уже существующий парк с максимальным сохранением сложившейся природной ситуации.
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