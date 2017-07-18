Жигулевская ГЭС снизила объемы сброса воды

По данным пресс-службы «РусГидро», резкое повышение началось с 11 июля. В связи с этим руководством Жигулевской ГЭС было принято решение об увеличении сбросов до объемов 18-20 тысяч кубометров в секунду. Пик сброса был отмечен 13 июля.В связи с уменьшением притока к створу гидроузла ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф.