Жигулевская ГЭС снизила объемы сброса воды
Как ранее писал sgpress.ru, затянувшаяся дождливая погода поспособствовала увеличению притока воды в Куйбышевское водохранилище.
По данным пресс-службы «РусГидро», резкое повышение началось с 11 июля. В связи с этим руководством Жигулевской ГЭС было принято решение об увеличении сбросов до объемов 18-20 тысяч кубометров в секунду. Пик сброса был отмечен 13 июля.
В связи с уменьшением притока к створу гидроузла ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф.
По данным пресс-службы «РусГидро», резкое повышение началось с 11 июля. В связи с этим руководством Жигулевской ГЭС было принято решение об увеличении сбросов до объемов 18-20 тысяч кубометров в секунду. Пик сброса был отмечен 13 июля.
В связи с уменьшением притока к створу гидроузла ГЭС начала постепенно снижать расходы воды в нижний бьеф.
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