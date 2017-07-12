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Жигулевская ГЭС будет сбрасывать воду 10 дней

Об этом сообщил в среду, 12 июля, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

По его словам, затянувшаяся дождливая погода поспособствовала увеличению притока воды в Куйбышевское водохранилище. В связи с этим руководством Жигулевской ГЭС было принято решение об увеличении сбросов до объемов 18-20 тысяч куб м/c.

- Такой режим работы начался со среды и, по прогнозам, он продлится 10 дней. Это приведет к подъему уровня воды возле Самары до 30,8 метров и возле Тольятти-до 32 метров. Однако для нас это не критично, поскольку уровень паводка весной был 31,85 метра, - отметил глава ведомства.

При этом Олег Бойко заметил, что по прогнозам синоптиков выше ожидаемого уровня вода не поднимется, потому что в ближайшие две недели установится теплая сухая погода.
Дата: 12 июля 2017 , 18:33
173
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: архив "СГ"
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