Женщину будут судить за истязание приемного ребенка

По версии следствия, летом 2016 года обвиняемая жестоко обращалась с несовершеннолетним, находящимся у нее под опекой. Жительница Красноармейского района Самарской области привязывала 9-летнего ребенка на несколько часов к предметам мебели, лишая возможности передвигаться. О незаконных действиях приемной матери ребенка сообщил средствам массовой информации их сосед. Ребенка из семьи незамедлительно забрали.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Федеральный суд Красноармейского района для рассмотрения по существу.