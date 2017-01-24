Женщина пыталась пронести в СИЗО телефоны, спрятанные в упаковки с едой

Сотрудники учреждения обследовали посылку от женщины с помощью специальных технических средств.В запечатанных упаковках с готовой пищей были обнаружены семь мобильных телефонов. Посылка предназначалась для одного из постояльцев СИЗО.Собранные материалы по данному факту сотрудники учреждения передали в суд.