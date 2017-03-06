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Женщин бесплатно пустят в Самарский литературный музей

Акция «Только для женщин» пройдет в усадьбе Алексея Толстого 9 марта.

В честь Международного женского дня Самарский литературный музей приглашает всех дам на бесплатное посещение экспозиции. По вопросам можно обращаться по номеру 8 (846) 332-11-22.
Дата: 6 марта 2017 , 17:34
99
Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Екатерина Ершова
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