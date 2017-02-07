Железную дорогу в Самарской области очищают от снега

За последние сутки работы выполнены на более чем 2 тыс. км пути.



При этом с полигона Куйбышевской железной дороги было вывезено около 200 тыс. кубометров снега.



Как сообщает пресс-служба КбшЖД, на полигоне магистрали работало более 60 единиц спецтехники. За сутки снегоуборочные машины совершили 264 рейса.



Мероприятия по ликвидации последствий снегопада железнодорожники проводили круглосуточно. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездам.



Сейчас работы продолжаются, в течение дня запланирована работа пневмообдувочных, снегоуборочных и снегоочистительных машин.