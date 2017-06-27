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Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира

Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из «Курумоча». Известно, что на отдых должны были вылететь 236 пассажиров, трое из которых являются гражданами Казахстана.

Как уточнила sgpress.ru старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова, причиной задержки рейса явилось позднее прибытие воздушного судна Boeing 757-200.

По предварительным данным, время задержки составит не менее 12 часов, за которое планируется предоставить резервное воздушное судно и подготовить его для вылета. Точное время вылета пока неизвестно.

В настоящее время в аэропорту находятся трое пассажиров задержанного авиарейса. Предположительно, это граждане Казахстана. Их обеспечили напитками, питанием. При необходимости они смогут воспользоваться гостиницей.

По факту задержки вылета рейса в Анталью будет проведена проверка. Компании-перевозчику грозит штраф в 100 тысяч рублей.
Дата: 27 июня 2017 , 14:11
4133
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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