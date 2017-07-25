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Южный мост после ремонта станет безопаснее

Ремонт моста с момента его начала взяли под ежедневный контроль. Как рассказал sgpress.ru главный специалист технического надзора МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов, инспектируется все: начиная от качества укладки дорожного покрытия и заканчивая качеством покраски барьерного ограждения.

Напомним, работы на Южном мосту стартовали в ночь на среду, 12 апреля. Капремонт сооружения не проводился более 40 лет, деформационные швы пришли в негодность.

Работы, которые планируют закончить в конце октября этого года, проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На Южном мосту обновляют покрытие проезжей части, тротуаров. Также ремонтируют пролетные строения и несущие конструкции моста.

На сегодняшний день произведен ремонт 6 650 квадратных метров покрытия проезжей части, 2 тысяч квадратных метров тротуара, 40 точек искусственного освещения. Кроме того, заменено более тысячи метров барьерного ограждения и 52 деформационных шва. Последний пункт - один из основных видов ремонтных работ. По словам Кирилла Рябова,особенность новой конструкции заключается в том, что они не дают пролетным строениям «биться» между собой, поскольку мост имеет свойство «ходить». Таким образом швы позволяют равномерно распределять нагрузку по всему мостовому переходу. Гарантия завода-изготовителя на них составляет 35 лет.

Как ранее писал sgpress.ru, в пятницу, 21 июля, прошли завершающие работы по ремонту путепровода «Аврора» и моста «Южный» по левой стороне. После этого в ночь с пятницы, 21 июля, на субботу, 22 июля, примерно в 4 часа утра состоялось так называемое «переключение» движения по мосту.
Дата: 24 июля 2017 , 17:20
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Светлана Келасьева
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Р емонт моста с момента его начала взяли под ежедневный контроль. 
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