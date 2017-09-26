Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств «Самарская осень - 2017».
«Самарская осень» - это концерты классической, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки, выступления выдающихся творческих коллективов. Традиционно он открывается 1 октября - в Международный день музыки.
«Самарская осень» - это концерты классической, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки, выступления выдающихся творческих коллективов. Традиционно он открывается 1 октября - в Международный день музыки.
«Самарская осень – 2017» познакомит слушателей с интерпретациями солистов экстра-класса: лауреата международных конкурсов Сергея Крылова, выдающегося органиста Великобритании Колина Эндрюса, звезд телепроекта «Большая опера» - Рамизом Усмановым, Юрием Городецким и Тиграном Оганяном и молодых талантов - победителей конкурса «Река талантов». Подарком для любителей джаза станет выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и солиста Олега Аккуратова. А концерт камерной музыки Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы» украсит фестивальную палитру своим неповторимым звучанием. Неотъемлемой частью фестиваля станет участие в нем Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова.
Расписание международного фестиваля искусств «Самарская осень 2017»:
- Скрипичный олимп, 1 октября, воскресенье, 18.30. 6+
Солист – Сергей КРЫЛОВ (скрипка, Италия)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии
Главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ
В программе:
Н.Паганини. Концерт №4 для скрипки с оркестром ре минор
К 135-летию со дня рождения И.Стравинский. «Весна священная»
- Вечер органной музыки «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ: ЛОНДОН, ЛЕЙПЦИГ и ПАРИЖ», 9 октября, понедельник, 18.30. 6+
Колин ЭНДРЮС (Великобритания)
В программе: сочинения сэра Артура Блисса, Г.Хауэллса, П.Паттерсона, И.С.Баха, С.Франка, Ж.Бонне, О.Мессиана
- БОЛЬШАЯ ОПЕРА. ТРИ ТЕНОРА, 15 октября, воскресенье, 18.30. 6+
Народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им.А.Навои Рамиз УСМАНОВ (тенор, Узбекистан)
Солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий ГОРОДЕЦКИЙ (тенор,Беларусь)
Солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им.А.Спендиаряна Тигран ОГАНЯН (тенор, Армения)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ
В программе – популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и др.
- Юбилейный тур «25» Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ», 17 октября, вторник, 18.30. 12+
Дирижер и солист – народный артист СССР Юрий БАШМЕТ (альт)
В программе: В.А.Моцарт, Э.Григ, П.Чайковский, М.Брух, Дж.Россини, Й.Бенда
- «Триумф джаза», 19 октября, четверг, 18.30. 12+
Игорь Бутман (саксофон) и Московский джазовый оркестр
Солист – Олег АККУРАТОВ (вокал, фортепиано)
- Проект Санкт-Петербургского Дома музыки «РЕКА ТАЛАНТОВ», 21 октября, суббота, 18.30. 6+
Гастроли молодых российских солистов в Поволжье
Художественный руководитель – народный артист РФ Сергей РОЛДУГИН
Исполнители: лауреаты международных конкурсов, солисты
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии
Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ.
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