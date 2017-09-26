Юрий Башмет, Игорь Бутман и Тигран Оганян выступят на самарском фестивале

С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств «Самарская осень - 2017».



«Самарская осень» - это концерты классической, джазовой, симфонической, камерной, инструментальной и вокальной музыки, выступления выдающихся творческих коллективов. Традиционно он открывается 1 октября - в Международный день музыки.



«Самарская осень – 2017» познакомит слушателей с интерпретациями солистов экстра-класса: лауреата международных конкурсов Сергея Крылова, выдающегося органиста Великобритании Колина Эндрюса, звезд телепроекта «Большая опера» - Рамизом Усмановым, Юрием Городецким и Тиграном Оганяном и молодых талантов - победителей конкурса «Река талантов». Подарком для любителей джаза станет выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана и солиста Олега Аккуратова. А концерт камерной музыки Юрия Башмета и ансамбля «Солисты Москвы» украсит фестивальную палитру своим неповторимым звучанием. Неотъемлемой частью фестиваля станет участие в нем Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии под управлением маэстро Михаила Щербакова.



Расписание международного фестиваля искусств «Самарская осень 2017»:



- Скрипичный олимп, 1 октября, воскресенье, 18.30. 6+



Солист – Сергей КРЫЛОВ (скрипка, Италия)



АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии



Главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ



В программе:



Н.Паганини. Концерт №4 для скрипки с оркестром ре минор



К 135-летию со дня рождения И.Стравинский. «Весна священная»



- Вечер органной музыки «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ: ЛОНДОН, ЛЕЙПЦИГ и ПАРИЖ», 9 октября, понедельник, 18.30. 6+



Колин ЭНДРЮС (Великобритания)



В программе: сочинения сэра Артура Блисса, Г.Хауэллса, П.Паттерсона, И.С.Баха, С.Франка, Ж.Бонне, О.Мессиана



- БОЛЬШАЯ ОПЕРА. ТРИ ТЕНОРА, 15 октября, воскресенье, 18.30. 6+



Народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им.А.Навои Рамиз УСМАНОВ (тенор, Узбекистан)



Солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий ГОРОДЕЦКИЙ (тенор,Беларусь)



Солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им.А.Спендиаряна Тигран ОГАНЯН (тенор, Армения)



АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии



Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ



В программе – популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и др.



- Юбилейный тур «25» Камерный ансамбль «СОЛИСТЫ МОСКВЫ», 17 октября, вторник, 18.30. 12+



Дирижер и солист – народный артист СССР Юрий БАШМЕТ (альт)



В программе: В.А.Моцарт, Э.Григ, П.Чайковский, М.Брух, Дж.Россини, Й.Бенда



- «Триумф джаза», 19 октября, четверг, 18.30. 12+



Игорь Бутман (саксофон) и Московский джазовый оркестр



Солист – Олег АККУРАТОВ (вокал, фортепиано)



- Проект Санкт-Петербургского Дома музыки «РЕКА ТАЛАНТОВ», 21 октября, суббота, 18.30. 6+



Гастроли молодых российских солистов в Поволжье



Художественный руководитель – народный артист РФ Сергей РОЛДУГИН



Исполнители: лауреаты международных конкурсов, солисты



АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Самарской государственной филармонии



Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Михаил ЩЕРБАКОВ.