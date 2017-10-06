Юные самарцы смогут почувствовать себя тиграми

В преддверии открытия нового вольера для пары амурских тигров юным посетителям зоопарка сделают аквагрим. Ребята смогут полежать на лежанке тигра, побегать по вольеру, зайти в тигриный домик и почувствовать себя настоящими тиграми. А также проверить свои знания в «тигриной викторине» и свои силы в «тигриной эстафете».11 октября, с 15:00 до 16:00. Цена: 150 - 300 рублей. 0+