Юные самарцы отмечают День молодежи

Губернатор отметил, что молодежь является важной движущей силой, активно влияющей на процессы, происходящие в Самарской области, стране и мире.



- Вот уже в пятый раз у нас прошел Молодежный форум ПФО «iВолга», организованный по поручению главы государства Владимира Владимировича Путина. За это время форум стал хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи, - сказал губернатор.

Николай Меркушкин также подчеркнул, что в Самарской губернии созданы все условия для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование и имело возможность гармонично развиваться.

- У нас есть Самарский университет – участник программы «5-100», два опорных вуза и медуниверситет, возглавивший мощный научно-образовательный кластер Поволжья. За пять лет построены сотни спортивных объектов, что позволило нашей губернии войти в пятерку лучших регионов страны по обеспеченности спортсооружениями. При непосредственном участии молодежи идет интенсивная подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу. Мы и впредь будем помогать нашей молодой смене добиваться успехов в науке, образовании, культуре и спорте, формировать у молодежи гражданско-патриотические качества и активную жизненную позицию. От всей души желаю вам здоровья, радости созидательного труда, любви и реализации всех поставленных целей! – сказал Николай Меркушкин.