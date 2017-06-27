Юные самарцы отмечают День молодежи
Во вторник, 27 июня, в России отмечается День молодежи. Свои поздравления юным жителям губернии адресовал глава региона Николай Меркушкин.
Губернатор отметил, что молодежь является важной движущей силой, активно влияющей на процессы, происходящие в Самарской области, стране и мире.
- Вот уже в пятый раз у нас прошел Молодежный форум ПФО «iВолга», организованный по поручению главы государства Владимира Владимировича Путина. За это время форум стал хорошей площадкой для реализации новаторских идей талантливой молодежи, - сказал губернатор.
Николай Меркушкин также подчеркнул, что в Самарской губернии созданы все условия для того, чтобы подрастающее поколение получало качественное образование и имело возможность гармонично развиваться.
- У нас есть Самарский университет – участник программы «5-100», два опорных вуза и медуниверситет, возглавивший мощный научно-образовательный кластер Поволжья. За пять лет построены сотни спортивных объектов, что позволило нашей губернии войти в пятерку лучших регионов страны по обеспеченности спортсооружениями. При непосредственном участии молодежи идет интенсивная подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу. Мы и впредь будем помогать нашей молодой смене добиваться успехов в науке, образовании, культуре и спорте, формировать у молодежи гражданско-патриотические качества и активную жизненную позицию. От всей души желаю вам здоровья, радости созидательного труда, любви и реализации всех поставленных целей! – сказал Николай Меркушкин.
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