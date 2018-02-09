Юные самарцы могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе детского рисунка

Конкурс «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся» пройдет с 1 февраля по 9 сентября. Принимаются живописные и графические работы любого формата, предметы декоративно-прикладного искусства. Рисунки должны быть нарисованы самими детьми.На обратной стороне работы нужно написать фамилию, имя ребенка; число, месяц, год рождения; полный почтовый адрес, телефон, e-mail; место учебы ребенка изобразительному искусству (если есть), фамилия педагога; год исполнения работы; название работы (если есть); письменное согласие оставить работы в Детской картинной галерее с личной подписью.Готовую работу нужно отправить в Детскую картинную галерею (443010, Самара, ул. Куйбышева, 139). Контакты: 332-20-67, childgal@samtel.ru.После выставки работ победителей в октябре-ноябре, лучшие из них представят в городах Поволжья.