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Юные самарские художницы расписали проходную арку своего дома на Ставропольской

Прошлым летом сквозной проход дома №202 на улице Ставропольской преобразился до неузнаваемости: теперь вместо привычных серых стен, местами расписанных нецензурными словами, глаз радуют огромные репродукции картин известных художников.

- В 2012 году по совету районной администрации мы предложили ребятам, живущим в нашем дворе, нарисовать баллончиками граффити на торце одного дома, - рассказывает председатель ТСЖ «Кировское-2» Галина Андрющенко. - Это был несложный пейзаж - зелень, елочки. Такой эксперимент всем понравился, и несколько девочек предложили нарисовать в проходной арке Смешариков. Сразу приступить к работе не получилось. К идее вернулись позже, но школьники подросли, и мультяшные персонажи им стали уже неинтересны. Поэтому стены арки украсили «Звездная ночь» Ван Гога, «Демон» Врубеля, «Поцелуй» Густава Климта и «Дама с зонтиком, повернувшаяся налево» Клода Моне.

Цветовую гамму ученицы дневного пансиона №84 Тамара, Дарья и Евгения подбирали сами, а покупку всех необходимых материалов оплатило ТСЖ. К этому времени девочки уже окончили школу искусств, и взяться за такой серьезный проект им было интересно. Воплощать свой замысел начали в июне, «Звездную ночь» написали за четыре дня. К сентябрю удалось завершить работы почти полностью. Площади здесь значительные, высота арки три метра, а картины решили делать во всю стену. Поэтому рисовать приходилось то со стремянок, то сидя на асфальте. Местные жители отнеслись к деятельности юных художниц с интересом и радушием, спрашивали, не надо ли чем-то помочь. Девочки планировали расписать еще одну стену, самую длинную, 12-метровую. Но так и не определились с тематикой, поэтому оставили ее на перспективу. Сейчас две художницы заканчивают одиннадцатый класс, еще одна девочка - девятый. Говорят, что жизнь свою связывать с рисованием не планируют, для них это хобби.

- Пространств, которые можно было бы расписать подобным образом, у нас хватает, мы обслуживаем пять домов, - говорит Галина Андрющенко. - Были бы желающие. Когда мальчишки хулиганскими рисунками разрисовывали стены, я писала мелком рядом: «Готова обсудить вопрос создания полноценных картин!» и оставляла свой телефон. Никто не пришел.

Между тем жители микрорайона очень довольны изменениями.

- Я теперь специально хожу домой с работы по этому переходу, - рассказала живущая неподалеку Елена Краснова. - Видишь такую красоту, и настроение улучшается. На этот дом уже из других районов приезжают смотреть. Думаю, будет замечательно, если кто-то возьмет на вооружение такой опыт и тоже захочет немного изменить мир вокруг себя. 
Дата: 8 марта 2018 , 14:16
253
Автор текста: Светлана Келасьева
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