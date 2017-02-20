Юные посетители первыми увидели экспонаты новой выставки «Остановиться, оглянуться…»
В выставочном пространстве Дома-музея В.И. Ленина открылась выставка, рассказывающая о животном мире Самарской Луки.
Она посвящена Всероссийскому году экологии и 90-летию со дня основания Жигулевского заповедника. Основу экспозиции, разместившейся в отдельном зале, составили чучела зверей, птиц, рыб из фондов музея им. П. В. Алабина, а также посвященные этим животным произведения известных российских писателей, рассказывающие о природе средней полосы России.
Первыми побывали на выставке ученики младших классов школ №№ 134 и 42. Экскурсию вели методист Самарского экологобиологического центра Наталья Ремизова и директор Дома-музея Майя Образцова. Ребята смогли рассмотреть всех зверей и птиц, обитающих в нашей области. Биолог рассказала об их повадках и о том, как бережно нужно относиться к братьям нашим меньшим. Дети с интересом узнали, насколько мудры птицы семейства врановых, о том, какую пользу приносят обыкновенные лягушки и жабы и почему их нельзя брать в руки.
Дети увидели и символ Жигулевского заповедника - крупного енота. Наталья Ремизова пояснила детям: экология - это наука о нашем общем доме - Земле. И в нем должно быть хорошо жить всем - и самым крошечным птичкам, и человеку. Поэтому нужно беречь природу и приложить все силы для того, чтобы держать в чистоте и порядке нашу планету. Как это делал Маленький Принц из сказки Сент-Экзюпери.
Директор музея параллельно цитировала строки из стихотворений Маршака, Чуковского и других детских поэтов, посвященных даже таким обычным обитателям городского неба, как стрижи, синички, воробушки. Она познакомила детей с рассказом Виктора Астафьева о росомахе, которая отомстила жителям деревни за своих погубленных щенков. И тут же в витрине ребята увидели этого таинственного лесного обитателя.
Бобры, лисы, дикие гуси и бурый медведь привлекли особое внимание маленьких экскурсантов. Учитель Венера Османова считает, что подобные экскурсии пробуждают у детей интерес к природе, стремление бережно к ней относиться, а также желание читать книги таких замечательных авторов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Чарушин и другие.
Выставка будет работать до 15 августа. (0+)
СПРАВКА «СГ»
Жигулевский заповедник - государственный природный заповедник, расположенный на Самарской Луке, в Самарской области. Основан в 1927 году. Общая площадь заповедника - 23 157 гектаров. В 2007 году Жигулевский заповедник получил сертификат ЮНЕСКО об организации в России комплексного Средне-Волжского биосферного резервата, в который входят Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука».
Она посвящена Всероссийскому году экологии и 90-летию со дня основания Жигулевского заповедника. Основу экспозиции, разместившейся в отдельном зале, составили чучела зверей, птиц, рыб из фондов музея им. П. В. Алабина, а также посвященные этим животным произведения известных российских писателей, рассказывающие о природе средней полосы России.
Первыми побывали на выставке ученики младших классов школ №№ 134 и 42. Экскурсию вели методист Самарского экологобиологического центра Наталья Ремизова и директор Дома-музея Майя Образцова. Ребята смогли рассмотреть всех зверей и птиц, обитающих в нашей области. Биолог рассказала об их повадках и о том, как бережно нужно относиться к братьям нашим меньшим. Дети с интересом узнали, насколько мудры птицы семейства врановых, о том, какую пользу приносят обыкновенные лягушки и жабы и почему их нельзя брать в руки.
Дети увидели и символ Жигулевского заповедника - крупного енота. Наталья Ремизова пояснила детям: экология - это наука о нашем общем доме - Земле. И в нем должно быть хорошо жить всем - и самым крошечным птичкам, и человеку. Поэтому нужно беречь природу и приложить все силы для того, чтобы держать в чистоте и порядке нашу планету. Как это делал Маленький Принц из сказки Сент-Экзюпери.
Директор музея параллельно цитировала строки из стихотворений Маршака, Чуковского и других детских поэтов, посвященных даже таким обычным обитателям городского неба, как стрижи, синички, воробушки. Она познакомила детей с рассказом Виктора Астафьева о росомахе, которая отомстила жителям деревни за своих погубленных щенков. И тут же в витрине ребята увидели этого таинственного лесного обитателя.
Бобры, лисы, дикие гуси и бурый медведь привлекли особое внимание маленьких экскурсантов. Учитель Венера Османова считает, что подобные экскурсии пробуждают у детей интерес к природе, стремление бережно к ней относиться, а также желание читать книги таких замечательных авторов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Чарушин и другие.
Выставка будет работать до 15 августа. (0+)
СПРАВКА «СГ»
Жигулевский заповедник - государственный природный заповедник, расположенный на Самарской Луке, в Самарской области. Основан в 1927 году. Общая площадь заповедника - 23 157 гектаров. В 2007 году Жигулевский заповедник получил сертификат ЮНЕСКО об организации в России комплексного Средне-Волжского биосферного резервата, в который входят Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 февраля 2017
31
20 февраля 2017
68
19 февраля 2017
412
19 февраля 2017
257
19 февраля 2017
1328
19 февраля 2017
226
20 февраля 2017 , 10:38
31
Милана Лаврикова 17 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
20 февраля 2017 , 10:20
68
Авария случилась днем 14 февраля в 14:30.
19 февраля 2017 , 21:17
1805
Страшное нападение произошло в Самаре некоторое время назад.
19 февраля 2017 , 20:55
412
Второй день подряд на центральной площади Самары специалисты ведут установку фигуры...
19 февраля 2017 , 20:51
257
Авария произошла 18 февраля около двух часов дня на трассе М5 «Урал».
19 февраля 2017 , 20:48
1328
ДТП случилось сегодня, 19 февраля, в 12:30 на улице Дзержинского.
19 февраля 2017 , 20:09
396
В этом году на страницах «СГ» стартовал проект «Час пешком». Мы...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
29 января 2017
8524
3
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
26 января 2017
5773
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
3990
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
14 февраля 2017
2597
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
23 января 2017
307
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов.
23 января 2017
983
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
23 января 2017
914
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
23 января 2017
325
Перечень, который составил сервис « Туту.ру » , был опубликован на сайте...