Юные посетители первыми увидели экспонаты новой выставки «Остановиться, оглянуться…»

В выставочном пространстве Дома-музея В.И. Ленина открылась выставка, рассказывающая о животном мире Самарской Луки.



Она посвящена Всероссийскому году экологии и 90-летию со дня основания Жигулевского заповедника. Основу экспозиции, разместившейся в отдельном зале, составили чучела зверей, птиц, рыб из фондов музея им. П. В. Алабина, а также посвященные этим животным произведения известных российских писателей, рассказывающие о природе средней полосы России.



Первыми побывали на выставке ученики младших классов школ №№ 134 и 42. Экскурсию вели методист Самарского экологобиологического центра Наталья Ремизова и директор Дома-музея Майя Образцова. Ребята смогли рассмотреть всех зверей и птиц, обитающих в нашей области. Биолог рассказала об их повадках и о том, как бережно нужно относиться к братьям нашим меньшим. Дети с интересом узнали, насколько мудры птицы семейства врановых, о том, какую пользу приносят обыкновенные лягушки и жабы и почему их нельзя брать в руки.



Дети увидели и символ Жигулевского заповедника - крупного енота. Наталья Ремизова пояснила детям: экология - это наука о нашем общем доме - Земле. И в нем должно быть хорошо жить всем - и самым крошечным птичкам, и человеку. Поэтому нужно беречь природу и приложить все силы для того, чтобы держать в чистоте и порядке нашу планету. Как это делал Маленький Принц из сказки Сент-Экзюпери.



Директор музея параллельно цитировала строки из стихотворений Маршака, Чуковского и других детских поэтов, посвященных даже таким обычным обитателям городского неба, как стрижи, синички, воробушки. Она познакомила детей с рассказом Виктора Астафьева о росомахе, которая отомстила жителям деревни за своих погубленных щенков. И тут же в витрине ребята увидели этого таинственного лесного обитателя.



Бобры, лисы, дикие гуси и бурый медведь привлекли особое внимание маленьких экскурсантов. Учитель Венера Османова считает, что подобные экскурсии пробуждают у детей интерес к природе, стремление бережно к ней относиться, а также желание читать книги таких замечательных авторов, как Виталий Бианки, Михаил Пришвин, Евгений Чарушин и другие.



Выставка будет работать до 15 августа. (0+)



СПРАВКА «СГ»



Жигулевский заповедник - государственный природный заповедник, расположенный на Самарской Луке, в Самарской области. Основан в 1927 году. Общая площадь заповедника - 23 157 гектаров. В 2007 году Жигулевский заповедник получил сертификат ЮНЕСКО об организации в России комплексного Средне-Волжского биосферного резервата, в который входят Жигулевский заповедник и национальный парк «Самарская Лука».