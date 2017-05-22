Юные баскетболисты «Самары» стали чемпионами «Финала четырех» Европейской юношеской баскетбольной лиги
Матчи прошли в субботу, 20 мая, и в воскресенье, 21 мая, в эстонском городе Пярну. По итогам регулярного чемпионата право сыграть в решающем раунде получили команды из Латвии, Эстонии и Литвы, а также самарские баскетболисты.
Как сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба, турнир завершился полным триумфом команды БК «Самара», одержавшей три победы в трех проведенных матчах. В поединке с латвийским BSRidzene (64:63) и во встрече с эстонским BC «Paulus» (73:70) судьба самарцев решалась в концовках матчей.
По итогам сезона лидер самарцев Данила Чикарев стал лучшим в ЕЮБЛ по подборам (11 в среднем за матч), пятым по результативности (17,9 очка за матч) и шестым по показателю эффективности (17,3 балла). В десятку лучших подбирающих вошел также Артем Федоров (8,4 подбора за игру).
А вот поклонников футбола ждало разочарование. Как ранее писал sgpress.ru, в воскресенье, 21 мая, футболисты «Крыльев Советов» проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3, вылетев таким образом из Премьер-лиги.
Как сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба, турнир завершился полным триумфом команды БК «Самара», одержавшей три победы в трех проведенных матчах. В поединке с латвийским BSRidzene (64:63) и во встрече с эстонским BC «Paulus» (73:70) судьба самарцев решалась в концовках матчей.
По итогам сезона лидер самарцев Данила Чикарев стал лучшим в ЕЮБЛ по подборам (11 в среднем за матч), пятым по результативности (17,9 очка за матч) и шестым по показателю эффективности (17,3 балла). В десятку лучших подбирающих вошел также Артем Федоров (8,4 подбора за игру).
А вот поклонников футбола ждало разочарование. Как ранее писал sgpress.ru, в воскресенье, 21 мая, футболисты «Крыльев Советов» проиграли грозненскому «Тереку» со счетом 1:3, вылетев таким образом из Премьер-лиги.
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