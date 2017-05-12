Юная жительница Самарской области прошла в финал национального отбора «Детского Евровидения-2017»

12-летняя Виктория Бездомникова является солисткой новокуйбышевского образцового коллектива эстрадной песни «Вдохновение».



В конце апреля в Москве в Академии популярной музыки Игоря Крутого состоялся полуфинал национального отбора «Детское Евровидение-2017». В нем приняли участие 49 юных исполнителей из разных уголков России. Прослушивания состоялись очно в закрытой форме. В финал прошли 19 участников, в том числе юная вокалистка из Самарской области - 12-летняя Виктория Бездомникова.



Как сообщила sgpress.ru руководитель коллектива «Вдохновение» Елена Казакова, в репертуаре Виктории больше 50 песен. Девочка является многократной обладательницей Гран-при всероссийских и международных конкурсов. Например, в этом году она стала полуфиналисткой Детской Новой волны и вошла в число пяти сильнейших участников страны в международом полуфинале.



Теперь финалисты национального отбора будут бороться за право представить Россию в международном конкурсе «Детское Евровидение-2017» в Грузии. Финал отбора состоится 3 июня в Крыму в МДЦ «Артек».