Январские показы "Треугольника": фильмы европейских и американских режиссеров
«Треугольник» в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105) не дает любителям кино пребывать в зимней спячке.
Для того чтобы расшевелить интеллект и эмоции самарцев, киноклуб предлагает фильмы европейских и американских режиссеров, а также программу нестандартной анимации.
19 января поклонникам европейского кино покажут фильм «Иллюзия любви» Николь Гарсия (18+). Южная провинция Франции переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеей неприличной и даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от страсти и порока, родители выдают ее замуж. Супруг Габриэллы оказывается добропорядочным и любящим человеком, а жизнь с ним - тюремным заключением. В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение, она безнадежно влюбляется в раненого ветерана вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.
25 января зрителей ждут лучшие фильмы британского и международного конкурсов анимационного фестиваля LIAF (16+). Это главный независимый анимационный фестиваль Европы, программы которого составляют сюрреалистичные, провокационные, невероятные истории, нарисованные с любовью и смыслом.
26 января самарцы смогут увидеть премьеру фильма «Молчание» (18+) классика американского кино Мартина Скорсезе. В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.
Для того чтобы расшевелить интеллект и эмоции самарцев, киноклуб предлагает фильмы европейских и американских режиссеров, а также программу нестандартной анимации.
19 января поклонникам европейского кино покажут фильм «Иллюзия любви» Николь Гарсия (18+). Южная провинция Франции переживает тяжелые послевоенные годы. В это время Габриэлла ищет покоя в мечтах о настоящей любви, но окружающие считают одержимость такой идеей неприличной и даже безумной. Чтобы оградить молодую девушку от страсти и порока, родители выдают ее замуж. Супруг Габриэллы оказывается добропорядочным и любящим человеком, а жизнь с ним - тюремным заключением. В санатории, куда Габриэллу отправляют на лечение, она безнадежно влюбляется в раненого ветерана вьетнамской войны Андрэ. Вместе они планируют сбежать от обыденности в иллюзорный мир любви.
25 января зрителей ждут лучшие фильмы британского и международного конкурсов анимационного фестиваля LIAF (16+). Это главный независимый анимационный фестиваль Европы, программы которого составляют сюрреалистичные, провокационные, невероятные истории, нарисованные с любовью и смыслом.
26 января самарцы смогут увидеть премьеру фильма «Молчание» (18+) классика американского кино Мартина Скорсезе. В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.
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