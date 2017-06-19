Who is Mr. Винников
Как ранее писал sgpress.ru, указом Президента России от 17 июня на должность начальника Главного управления МВД России по Самарской области назначен Александр Винников.
54-летний генерал-майор полиции Александр Винников последние два года возглавлял управление МВД по Магаданской области.
Показатели работы управления при нем демонстрировали положительную динамику. Об этом sgpress.ru сообщили в УМВД по Магаданской области. Уровень преступности в 2016 году снизился на 10%, стало меньше совершаться грабежей, мошенничеств и краж. В частности, на 20% меньше стали регистрировать тяжких и особо тяжких преступлений.
В своем интервью газете «Щит и меч» уже бывший начальник УМВД России по Магаданской области Александр Винников рассказал, что в прошлом году раскрываемость преступлений в регионе составила почти 65%, а в этом - возросла до 70 %. Раскрыты все убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и разбойные нападения.
Так, в период руководства Александра Винникова магаданской полицией было раскрыто убийство 19-летней давности. Тогда преступник убил пожилую женщину, инсценировав ограбление. Преступником оказался 41-летний местный житель, который в дальнейшем был заключён под стражу.
Стоит упомянуть, что депутатами думы Магаданской области в 2016 году был одобрен ряд законодательных инициатив регионального управления МВД при руководстве Александра Винникова.
Как сообщает пресс-служба УМВД, был принят закон, который урегулировал некоторые вопросы правопорядка и общественной безопасности. В частности, нововведения коснулись тишины и покоя граждан. Отметим, что данное регулирование на федеральном уровне отсутствовало.
По словам Александра Винникова, были введены специальные временные интервалы для проведения строительно-монтажных, ремонтных и других работ. Также был принят закон, согласно которому за нарушение тишины и покоя граждан предусмотрены повышенные штрафные санкции.
УМВД России по Магаданской области инициировало и принятие закона, направленного на защиту здоровья детей и подростков от негативного воздействия безалкогольных тонизирующих веществ. После употребления таких «энергетиков» подростки часто совершают преступления.
В декабре 2016 года региональное административное законодательство дополнили новой статьей, предусматривающей ответственность за нарушение ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Административную ответственность разграничили по двум статьям: теперь отдельно наказывать будут за розничную продажу безалкогольных тоников несовершеннолетним и отдельно - за продажу тоников в запрещенных местах.
Приоритетными направлениями работы Александр Винников считает также борьбу с нелегальными мигрантами, незаконным оборотом наркотиков. Важно, по его мнению, и укреплять партнерские отношения с обществом.
Известно, что в органах внутренних дел Александр Винников работает с 1983 года. Он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника полиции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В феврале 2015 года был назначен на должность начальника Управления МВД России по Магаданской области. Был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В июне 2016 года Александру Винникову было присвоено звание генерала-майора полиции.
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