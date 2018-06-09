Выставку музея актуального реализма можно посетить бесплатно

Встреча с журналистами была посвящена не только представлению крупного культурного события в жизни Самары. Она стала поводом порассуждать о роли частных музеев в современной культуре, о ценности работ художников советского и постсоветского времени и о состоянии современного рынка изобразительного искусства.-В рамках празднования восьмидесятилетия Самарского отделения Союза художников России вместе с музеем актуального реализма мы открываем выставку «Сто свидетельств эпохи». Это подборка произведений лучших российских и советских деятелей изобразительного искусства, под влиянием которых формировались поколения самарских художников, - рассказал член правления Сергей Гриднев.Он назвал фамилии действительно знаковых фигур отечественной культуры, работы которых представлены на выставке. Это Петр Кончаловский, Роберт Фальк, Борис Иогансон, Сергей Герасимов, Виктор Иванов. А также художники - представители «сурового стиля» и искусства «оттепели» - Гелий Коржев, Андрей Тутунов, Петр Оссовский и другие. Для 80-х и 90-х годов характерно творчество Станислава Никиреева, Игоря Орловского, Бориса Коржевского, картины которых также участвуют в выставке. Завершают подборку авторы начала нашего века. Такие как Василий Шульженко, Сергей Алимов, Гурам Доленджашвили и Лариса Наумова.Музей актуального реализма - такое название недавно получила известная в Тольятти Волжская картинная галерея. Ее директор Ирина Яновская пояснила: это произошло, поскольку изменилась цель работы культурного учреждения. Вместо подбора коллекции и работы с художниками - сохранение накопленных за годы работы произведений, а также создание в Тольятти музея современного искусства.- Идея принадлежит незабвенному директору Самарского областного художественного музея Аннете Басс, - рассказал основатель коллекции Виталий Вавилин. - Она всегда ратовала за то, чтобы в городах нашей области появлялось как можно больше очагов культуры.Входивший некоторое время в состав попечительского совета Самарского художественного музея Вавилин считает себя учеником этого замечательного деятеля культуры и искусствоведа от бога. Отвечая на вопрос, зачем создается частный музей в Тольятти, он заметил:- Нашему городу в смысле культурных памятников повезло гораздо меньше, чем Самаре. Ведь почти весь старый Ставрополь находится сейчас на дне Жигулевского моря. И в те далекие годы, когда я растил своих четверых детей, нам, тольяттинцам, приходилось возить их на экскурсию в самарские музеи и картинные галереи. Потому мы и создали в нашем городе в 90-е годы фонд «Наследие». Одним из результатов деятельности которого стало сооружение памятника основателю Ставрополя- на-Волге Татищеву. Затем задумались о создании картинной галереи. Однако вкусы у членов фонда оказались настолько разными, что я взял на себя формирование концепции будущего собрания.Все начиналось с приобретения работ выдающихся художников, работавших в Самаре и в Самарской области: Венира Кныжова, Ивана Комиссарова, Вениамина Клецеля, Валентина Пурыгина и других.Затем появилось желание расширить географию. Тем более что Пурыгин был однокашником основателей течения «суровый стиль» в советском искусстве. Однажды Валентин Захарович рассказал Вавилину о том, как был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны в Башкирию вместе с 65-ю учениками художественной школы, открытой при Академии художеств СССР для одаренных детей. Вспоминал о том, что ребята голодали и мерзли, ведь классы почти не отапливались, но каждый день работали - рисовали. Писали красками, сжимая кисточку руками в варежках. Из шести десятков учеников более сорока стали академиками. Работы этих художников - детей военного времени составили основу коллекции музея актуального реализма.Еще одним поводом обратиться к сокровищнице современного российского искусства стало то, что зародившаяся в Волжской картинной галерее ежегодная выставка «Против течения» стала не только областной, но и всероссийской. Затем - частью организованной под эгидой Академии художеств России экспозиции «Красные ворота». За большую работу по проведению этих выставок Вавилину присвоено звание почетного члена академии.Сейчас в фондах музея актуального реализма сотни работ художников, которые творили в нашей стране, с 20-х годов прошлого века и до нашего времени.- Я знаком с этим собранием, - отметил Владимир Востриков. - Эта коллекция произведений искусства создана с большим вкусом, со знанием истории отечественной живописи. Создание частных музеев - тренд современной России. Например, в городе Мышкине их открывают не только состоятельные люди, но и обычные пенсионеры. Потому этот провинциальный городок так привлекателен для туристов. Крупные и серьезные народные музеи созданы в Плесе, во Владимирской области и других местах. Хочется, чтобы это движение охватывало как можно больше городов и поселков Самарской губернии, дабы наш край также становился туристической Меккой Поволжья.• • •Сотня работ знаковых художников ХХ столетия, которые вошли в открывшуюся в помещении Самарского отделения Союза художников РФ (улица Молодогвардейская, 209) экспозицию - это 100 портретов советской эпохи и 100 посланий сегодняшним зрителям.Выставка продлится до 7 июля. (12+)