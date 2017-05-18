Выставка фотографий Высоцкого откроется в самарском музее

23 мая в ТЦ «Мегасити» в музее фотографии в 18:00 к 50-летию выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве в 1967 году состоится открытие фотовыставок и концерт его песен.



В этот день пройдет открытие фотовыставки Михаила Трифонова «Единомышленники Высоцкого» и фотовыставки «Куйбышевский олимп Высоцкого», концерт песен Владимира Высоцкого в исполнении бардов и музыкантов Самары и показ раритетных видеороликов о знаменитом актере и барде. 0+



24 мая в ЦСМ (Центр социализации молодежи), по адресу: ул. Куйбышева, 131 (2-й этаж) в 18.30 состоится еще один концерт бардов Самары, посвященный 50-летию выступлений Владимира Высоцкого в Куйбышеве в 1967 году, с показом раритетных видеороликов о поэте. 6+



Оба мероприятия подготовлены Самарским региональным общественным фондом «Центр В. Высоцкого в Самаре».