Выставка «Самарские высоты» переехала в Тольятти

Именно с Тольятти знаковая экспозиция начинает свое путешествие по России. Тольяттинцы смогут увидеть портреты космонавтов, самарских ученых и производственников, создавших космические корабли и спутники Земли, гравюры и городские пейзажи с изображением достопримечательностей Самары, связанных с космической тематикой, а также авангардные картины - фантазии членов СХР на тему освоения космического пространства и места человека в нем. Все эти работы, выполненные в различных стилях и техниках, объединяет одно – они созданы признанными мастерами изобразительного искусства, работающими как в региональной столице, так и в Самарской области. Перечислим лишь некоторых из них: Станислав Щеглов, Рудольф Баранов, Вадим Сушко, Сергей Гриднев, Владимир Романов, Алиса Самаринкина, Андрей Березин, Евгений Штыров.Выставка в Тольятти продлится до 19 февраля, следующий пункт на ее маршруте – город Сызрань. 6+