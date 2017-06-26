Выставка «Самара-2018» на зиму переедет в один из торговых центров города

Презентация выставки «Самара-2018» состоялась на фестивале iВолга 16 июня. Она посвящена Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и продвижению как одного из организаторов турнира.Выставочная площадка - это сборная конструкция, которая по форме напоминает строящийся стадион «Самара Арена». Внутри шатра посетители могут познакомиться с историей Самары, с тем, как город готовится к ЧМ-2018.Выставка будет работать на Грушинском фестивале. После него экспозицию разместят у бассейна ЦСК ВВС в Самаре. А на зиму она переедет в один из торговых центров города. Этот вопрос поручил проработать мэр Самары Олег Фурсов.