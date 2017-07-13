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Высший класс Ксении Поляковой

Воспитанница муниципального учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5», расположенного в Ленинском районе, Ксения Полякова в свои неполные 17 лет уже неоднократная победительница престижных российских и международных соревнований.

В качестве запасной спортсменки национальной олимпийской сборной Ксения побывала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ее нынешний тренер-куратор - известная гимнастка Амина Зарипова. Последние несколько лет Ксения Полякова занимается в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки «Новогорск» в Химках Московской области.

А свои первые шаги в спорте она сделала в три с половиной года в гимнастическом зале самарского спорткомплекса «Локомотив».

-У Ксении обнаружилось плоскостопие, и врач рекомендовал занятия балетом или художественной гимнастикой, - вспоминает папа Ксении Виталий Анатольевич. - Мы выбрали спорт.

Родители рассказывают, что все детство дочери прошло в спортзале. Возвращалась поздно вечером - около 9 часов - с тренировок и садилась за уроки. Сначала Ксения занималась у тренера Ксении Рябовой-Чугуновой, затем за будущую чемпионку взялась ведущий тренер СДЮСШОР №5 Елена Лысенко. Наставник вспоминает: на эту девочку нельзя было не обратить внимание, она обладала прекрасными физическими данными и огромной работоспособностью.

- Главное качество Ксении - целеустремленность, - говорит Елена Лысенко. - Это у нее с раннего детства. Еще она очень эмоциональна. Наш вид спорта напрямую связан с искусством, артистизм в художественной гимнастике - одна из главных составляющих. Кроме того, Ксения технична, прекрасно работает с любым предметом. Очень много в нее вложили родители. Ее успехи - это и их заслуга.

Вместе с Еленой Лысенко спортсменку к соревнованиям готовила хореограф Ирина Сергеева. Этот тандем демонстрирует прекрасные результаты. Именно Ксению Полякову и еще двух наших девушек - Альбину Яхину и Марьям Гарифову - главный тренер сборной команды России Ирина Винер-Усманова назвала «будущим художественной гимнастики России».



В восемь лет, в 2008 году, Ксения стала призером первенства физкультурно-спортивного общества «Локомотив», а в 2011-м первенства Приволжского федерального округа. Тогда же она заняла третье место в общероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Год спустя ее включили в юношескую сборную России по групповым упражнениям. В то же время как «личница» Ксения победила на первенстве страны. В 2015 году российские юниорки в групповом многоборье завоевали «золото» на чемпионате Европы в Минске, и Ксении было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». В 2016 году в составе взрослой сборной страны по групповым упражнениям Полякова стала двукратной чемпионкой Европы. По итогам выступлений юную самарчанку ввели в национальную олимпийскую команду по художественной гимнастике.

В самом начале подготовки к играм Ксения сломала голеностоп, сказалась усталость от чрезмерных нагрузок. Но девушка все равно продолжила тренировки и в Бразилию поехала резервной гимнасткой. Команда победила, но по новым правилам золотые медали получили только спортсменки основного состава.

Ксения верит, что обязательно выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Скоро команда поедет на сборы в Хорватию, на одну из баз Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. И там, и вообще в течение ближайших лет Поляковой придется выкладываться на все сто, ведь будет формироваться состав олимпийской сборной. А еще в следующем году Ксения получает аттестат зрелости. Школу она оканчивает экстерном.

После сборов Ксения недели на две приедет домой, в Самару, которую очень любит. Несмотря на то, что девушка практически круглогодично живет в Москве, связь с родной школой, с наставниками она не прерывает. Когда бывает дома, обязательно приходит в родной гимнастический зал и помогает готовить новое поколение «художниц».

- Мы гордимся тем, что самарская школа художественной гимнастики - одна из лучших в России, - говорит директор СДЮСШОР №5 Анатолий Векшин.

Кстати, на базе спорткомплекса «Локомотив» планируют создать Центр художественной гимнастики страны. 
Дата: 11 июля 2017 , 17:14
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Автор текста: Ева Скатина
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