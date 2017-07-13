Высший класс Ксении Поляковой
Воспитанница муниципального учреждения «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5», расположенного в Ленинском районе, Ксения Полякова в свои неполные 17 лет уже неоднократная победительница престижных российских и международных соревнований.
В качестве запасной спортсменки национальной олимпийской сборной Ксения побывала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ее нынешний тренер-куратор - известная гимнастка Амина Зарипова. Последние несколько лет Ксения Полякова занимается в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки «Новогорск» в Химках Московской области.
А свои первые шаги в спорте она сделала в три с половиной года в гимнастическом зале самарского спорткомплекса «Локомотив».
-У Ксении обнаружилось плоскостопие, и врач рекомендовал занятия балетом или художественной гимнастикой, - вспоминает папа Ксении Виталий Анатольевич. - Мы выбрали спорт.
Родители рассказывают, что все детство дочери прошло в спортзале. Возвращалась поздно вечером - около 9 часов - с тренировок и садилась за уроки. Сначала Ксения занималась у тренера Ксении Рябовой-Чугуновой, затем за будущую чемпионку взялась ведущий тренер СДЮСШОР №5 Елена Лысенко. Наставник вспоминает: на эту девочку нельзя было не обратить внимание, она обладала прекрасными физическими данными и огромной работоспособностью.
- Главное качество Ксении - целеустремленность, - говорит Елена Лысенко. - Это у нее с раннего детства. Еще она очень эмоциональна. Наш вид спорта напрямую связан с искусством, артистизм в художественной гимнастике - одна из главных составляющих. Кроме того, Ксения технична, прекрасно работает с любым предметом. Очень много в нее вложили родители. Ее успехи - это и их заслуга.
Вместе с Еленой Лысенко спортсменку к соревнованиям готовила хореограф Ирина Сергеева. Этот тандем демонстрирует прекрасные результаты. Именно Ксению Полякову и еще двух наших девушек - Альбину Яхину и Марьям Гарифову - главный тренер сборной команды России Ирина Винер-Усманова назвала «будущим художественной гимнастики России».
В восемь лет, в 2008 году, Ксения стала призером первенства физкультурно-спортивного общества «Локомотив», а в 2011-м первенства Приволжского федерального округа. Тогда же она заняла третье место в общероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Год спустя ее включили в юношескую сборную России по групповым упражнениям. В то же время как «личница» Ксения победила на первенстве страны. В 2015 году российские юниорки в групповом многоборье завоевали «золото» на чемпионате Европы в Минске, и Ксении было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». В 2016 году в составе взрослой сборной страны по групповым упражнениям Полякова стала двукратной чемпионкой Европы. По итогам выступлений юную самарчанку ввели в национальную олимпийскую команду по художественной гимнастике.
В самом начале подготовки к играм Ксения сломала голеностоп, сказалась усталость от чрезмерных нагрузок. Но девушка все равно продолжила тренировки и в Бразилию поехала резервной гимнасткой. Команда победила, но по новым правилам золотые медали получили только спортсменки основного состава.
Ксения верит, что обязательно выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Скоро команда поедет на сборы в Хорватию, на одну из баз Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. И там, и вообще в течение ближайших лет Поляковой придется выкладываться на все сто, ведь будет формироваться состав олимпийской сборной. А еще в следующем году Ксения получает аттестат зрелости. Школу она оканчивает экстерном.
После сборов Ксения недели на две приедет домой, в Самару, которую очень любит. Несмотря на то, что девушка практически круглогодично живет в Москве, связь с родной школой, с наставниками она не прерывает. Когда бывает дома, обязательно приходит в родной гимнастический зал и помогает готовить новое поколение «художниц».
- Мы гордимся тем, что самарская школа художественной гимнастики - одна из лучших в России, - говорит директор СДЮСШОР №5 Анатолий Векшин.
Кстати, на базе спорткомплекса «Локомотив» планируют создать Центр художественной гимнастики страны.
В качестве запасной спортсменки национальной олимпийской сборной Ксения побывала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ее нынешний тренер-куратор - известная гимнастка Амина Зарипова. Последние несколько лет Ксения Полякова занимается в учебно-тренировочном центре олимпийской подготовки «Новогорск» в Химках Московской области.
А свои первые шаги в спорте она сделала в три с половиной года в гимнастическом зале самарского спорткомплекса «Локомотив».
-У Ксении обнаружилось плоскостопие, и врач рекомендовал занятия балетом или художественной гимнастикой, - вспоминает папа Ксении Виталий Анатольевич. - Мы выбрали спорт.
Родители рассказывают, что все детство дочери прошло в спортзале. Возвращалась поздно вечером - около 9 часов - с тренировок и садилась за уроки. Сначала Ксения занималась у тренера Ксении Рябовой-Чугуновой, затем за будущую чемпионку взялась ведущий тренер СДЮСШОР №5 Елена Лысенко. Наставник вспоминает: на эту девочку нельзя было не обратить внимание, она обладала прекрасными физическими данными и огромной работоспособностью.
- Главное качество Ксении - целеустремленность, - говорит Елена Лысенко. - Это у нее с раннего детства. Еще она очень эмоциональна. Наш вид спорта напрямую связан с искусством, артистизм в художественной гимнастике - одна из главных составляющих. Кроме того, Ксения технична, прекрасно работает с любым предметом. Очень много в нее вложили родители. Ее успехи - это и их заслуга.
Вместе с Еленой Лысенко спортсменку к соревнованиям готовила хореограф Ирина Сергеева. Этот тандем демонстрирует прекрасные результаты. Именно Ксению Полякову и еще двух наших девушек - Альбину Яхину и Марьям Гарифову - главный тренер сборной команды России Ирина Винер-Усманова назвала «будущим художественной гимнастики России».
В восемь лет, в 2008 году, Ксения стала призером первенства физкультурно-спортивного общества «Локомотив», а в 2011-м первенства Приволжского федерального округа. Тогда же она заняла третье место в общероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. Год спустя ее включили в юношескую сборную России по групповым упражнениям. В то же время как «личница» Ксения победила на первенстве страны. В 2015 году российские юниорки в групповом многоборье завоевали «золото» на чемпионате Европы в Минске, и Ксении было присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». В 2016 году в составе взрослой сборной страны по групповым упражнениям Полякова стала двукратной чемпионкой Европы. По итогам выступлений юную самарчанку ввели в национальную олимпийскую команду по художественной гимнастике.
В самом начале подготовки к играм Ксения сломала голеностоп, сказалась усталость от чрезмерных нагрузок. Но девушка все равно продолжила тренировки и в Бразилию поехала резервной гимнасткой. Команда победила, но по новым правилам золотые медали получили только спортсменки основного состава.
Ксения верит, что обязательно выступит на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Скоро команда поедет на сборы в Хорватию, на одну из баз Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. И там, и вообще в течение ближайших лет Поляковой придется выкладываться на все сто, ведь будет формироваться состав олимпийской сборной. А еще в следующем году Ксения получает аттестат зрелости. Школу она оканчивает экстерном.
После сборов Ксения недели на две приедет домой, в Самару, которую очень любит. Несмотря на то, что девушка практически круглогодично живет в Москве, связь с родной школой, с наставниками она не прерывает. Когда бывает дома, обязательно приходит в родной гимнастический зал и помогает готовить новое поколение «художниц».
- Мы гордимся тем, что самарская школа художественной гимнастики - одна из лучших в России, - говорит директор СДЮСШОР №5 Анатолий Векшин.
Кстати, на базе спорткомплекса «Локомотив» планируют создать Центр художественной гимнастики страны.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
13 июля 2017
97
13 июля 2017
134
13 июля 2017
188
13 июля 2017 , 12:30
80
Исследователи в течение 15 лет изучают физиологические свойства биологических часов и их...
13 июля 2017 , 11:47
87
Еще великий русский ученый Михаил Ломоносов заметил: «Человеку ничего не оставалось бы...
13 июля 2017 , 11:34
97
Уже более десяти лет все выпускники проходят государственную итоговую аттестацию в форме...
13 июля 2017 , 11:06
104
Село Рождествено на правом берегу Волги, прямо напротив Самары, многие горожане до сих пор...
13 июля 2017 , 10:18
123
В последнее время все больше горожан решают организовать свое дело на селе. Идут к этому самыми...
13 июля 2017 , 09:49
134
Пока ребята на каникулах, городские школы вовсю готовят к новому учебному году. В двух...
13 июля 2017 , 09:43
188
Глава Самары Олег Фурсов провел встречу с заместителем начальника Куйбышевской железной дороги...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
16 июня 2017
8327
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
6391
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
5014
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
18 июня 2017
4424
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
16 июня 2017
1001
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1596
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
990
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
13 июня 2017
1299
«Взрослая жизнь сменила школьные грёзы…» - ежегодно поют выпускники.