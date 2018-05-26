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Высотку на Димитрова, где произошел взрыв, восстановили на 70%

В феврале в доме №110 на улице Георгия Димитрова произошло ЧП. В расположенной на самом верху 17-этажки двухуровневой квартире, где шел ремонт, взорвался газовый баллон.

Причиной называют грубое нарушение правил безопасности наемными рабочими. Никто не пострадал, но материальный ущерб оказался значительным: повреждены плиты перекрытия, грузовой и пассажирский лифты, частично - отделка фасада. Больше всего досталось, конечно, квартире, где прогремел взрыв.

В ходе встречи главы Самары Елены Лапушкиной с владельцами жилья нашли решение проблемы: общедомовое имущество приведут в порядок за счет средств, выделенных областным Фондом капитального ремонта, а оплачивать взносы люди начнут через пять лет. Чтобы подрядная организация могла приступить, было проведено общее собрание собственников, оформлены положенные бумаги. Жильцы выбрали необходимый вид работ и приняли решение о переносе срока капремонта дома с более позднего на 2018 год.

Сейчас фасад уже выглядит как новенький. Ремонт внутри здания продолжается. Строители демонтировали три плиты перекрытия, заново возвели металлокаркас, установили опалубку, впереди - заливка бетоном.

- Повреждения были существенные, прогиб плит колебался от пяти до семи сантиметров, - уточнил представитель подрядной организации Денис Струговщиков.

- Бетон наберет прочность в течение двух недель, - рассказывает руководитель службы заказчика Фонда капитального ремонта Валерий Зинин. - К середине июня можно будет приступать к ремонту пострадавших квартир.

- Фасад отремонтирован качественно, цвет подобран - будто и не было этого происшествия, - говорит жительница дома Оксана Данилова. - Мы довольны ходом работ, тесно контактируем с подрядной организацией, все идет по графику.

Сейчас жителей больше всего волнует ситуация с лифтами. Пассажирский не работает совсем. Грузовой не останавливается на четвертом и самом верхнем этаже.

- У нас много семей с детьми, многие делают ремонт, поэтому лифт нам необходим, - продолжает Данилова. - Ждем, когда второй лифт тоже начнет работать. Очень хотелось бы, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

Сложность в том, что «родной» лифт в новостройке - импортный, детали нужно заказывать за рубежом. Уже составлена смета, на следующей неделе ее согласуют. После этого подрядная организация начнет закупку материалов для дальнейших работ.

Владелец квартиры, где произошел взрыв, говорит, что работы идут быстро. Он признан пострадавшим, а виновник ЧП - рабочий, который не соблюдал правила техники безопасности. Мужчина сейчас находится под следствием. Он заявляет, что готов восстановить ущерб. Сумма получается достаточно крупная - к моменту происшествия ремонт в двухуровневой квартире был завершен почти полностью.

- Доволен, что ремонт идет быстрыми темпами, хотелось бы уже в середине июня начать переделывать квартиру, - говорит хозяин пострадавшей квартиры Дмитрий Федоров. - Предстоит много работы. Все будем делать заново, в квартире ничего не сохранилось. Ремонт был уже в завершающей стадии, оставалось только натяжные потолки смонтировать. Я оцениваю ущерб в полтора миллиона рублей.

Завершение общестроительных работ в доме №110 планируется в конце июня. Лифт, с учетом времени, которое понадобится на доставку деталей, начнет функционировать, видимо, еще через месяц.  
Дата: 26 мая 2018 , 11:35
106
Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: архив "СГ"
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