Выпускники самарских колледжей сдадут пробный экзамен по стандартам WorldSkills Russia

Одной из составляющих этого процесса является проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.В 2017 году апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia проводится по семи компетенциям:- токарные работы на станках с ЧПУ;- сварочные технологии;- электромонтаж;- промышленная автоматика;- дошкольное воспитание;- преподаватель младших классов;- физическая культура и спорт.В этом пилотном проекте примут участие более 300 выпускников из восьми профессиональных образовательных организаций Самарской области:- Поволжский государственный колледж;- Самарский колледж сервиса производственного оборудования;- Самарский техникум промышленных технологий;- Самарский машиностроительный колледж;- Тольяттинский социально-педагогический колледж;- Самарский социально-педагогический колледж;- Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения;- технологический колледж.Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:- подтвердить уровень освоения образовательной программы и одновременно подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;- подтвердить квалификацию по отдельным профессиональным модулям и получить предложение о трудоустройстве;- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, который признается предприятиями, работающими в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.- Сдав демонстрационный экзамен, выпускники становятся более уверенными в своих силах. Приходя трудоустраиваться, они знают, что у них есть некоторое преимущество перед теми, кто пока не подтвердил свои знания и практические навыки в формате WorldSkills Russia. Предприятия же, приглашая на работу человека, который сдал такой экзамен, получают гарантированно квалифицированного специалиста. А для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также спланировать дальнейшее развитие.