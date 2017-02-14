Выпускники самарских колледжей сдадут пробный экзамен по стандартам WorldSkills Russia
Нехватка специалистов рабочих профессий в Самаре и области остается актуальной проблемой для предприятий производственной сферы уже не первый год. Чтобы исправить положение и привлечь молодые кадры на заводы и фабрики, на территории губернии внедряется Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.
Одной из составляющих этого процесса является проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
В 2017 году апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia проводится по семи компетенциям:
- токарные работы на станках с ЧПУ;
- сварочные технологии;
- электромонтаж;
- промышленная автоматика;
- дошкольное воспитание;
- преподаватель младших классов;
- физическая культура и спорт.
В этом пилотном проекте примут участие более 300 выпускников из восьми профессиональных образовательных организаций Самарской области:
- Поволжский государственный колледж;
- Самарский колледж сервиса производственного оборудования;
- Самарский техникум промышленных технологий;
- Самарский машиностроительный колледж;
- Тольяттинский социально-педагогический колледж;
- Самарский социально-педагогический колледж;
- Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения;
- технологический колледж.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:
- подтвердить уровень освоения образовательной программы и одновременно подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить квалификацию по отдельным профессиональным модулям и получить предложение о трудоустройстве;
- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, который признается предприятиями, работающими в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
Комментарий
Наталья Вагизова, заместитель директора по учебно-производственной работе Самарского колледжа сервиса производственного оборудования:
- Сдав демонстрационный экзамен, выпускники становятся более уверенными в своих силах. Приходя трудоустраиваться, они знают, что у них есть некоторое преимущество перед теми, кто пока не подтвердил свои знания и практические навыки в формате WorldSkills Russia. Предприятия же, приглашая на работу человека, который сдал такой экзамен, получают гарантированно квалифицированного специалиста. А для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также спланировать дальнейшее развитие.
Одной из составляющих этого процесса является проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
В 2017 году апробация демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia проводится по семи компетенциям:
- токарные работы на станках с ЧПУ;
- сварочные технологии;
- электромонтаж;
- промышленная автоматика;
- дошкольное воспитание;
- преподаватель младших классов;
- физическая культура и спорт.
В этом пилотном проекте примут участие более 300 выпускников из восьми профессиональных образовательных организаций Самарской области:
- Поволжский государственный колледж;
- Самарский колледж сервиса производственного оборудования;
- Самарский техникум промышленных технологий;
- Самарский машиностроительный колледж;
- Тольяттинский социально-педагогический колледж;
- Самарский социально-педагогический колледж;
- Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения;
- технологический колледж.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:
- подтвердить уровень освоения образовательной программы и одновременно подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить квалификацию по отдельным профессиональным модулям и получить предложение о трудоустройстве;
- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, который признается предприятиями, работающими в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
Комментарий
Наталья Вагизова, заместитель директора по учебно-производственной работе Самарского колледжа сервиса производственного оборудования:
- Сдав демонстрационный экзамен, выпускники становятся более уверенными в своих силах. Приходя трудоустраиваться, они знают, что у них есть некоторое преимущество перед теми, кто пока не подтвердил свои знания и практические навыки в формате WorldSkills Russia. Предприятия же, приглашая на работу человека, который сдал такой экзамен, получают гарантированно квалифицированного специалиста. А для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также спланировать дальнейшее развитие.
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