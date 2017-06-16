Выпускникам Самары предлагают принять участие в конкурсе и прославиться на всю губернию
Телеканал «Самара-ГИС» запускает акцию «Выпускной на ГИС».
Условия участия в конкурсе таковы: необходимо собрать всех своих одноклассников, записать видеоприглашение, загрузить ролик в социальные сети с хештегом #выпускнойнагис.
Победителем акции станет участник, чье видео наберет наибольшее количество «лайков». Именно к его классу приедет съемочная группа, после чего выпускников увидит вся Самарская область.
Условия участия в конкурсе таковы: необходимо собрать всех своих одноклассников, записать видеоприглашение, загрузить ролик в социальные сети с хештегом #выпускнойнагис.
Победителем акции станет участник, чье видео наберет наибольшее количество «лайков». Именно к его классу приедет съемочная группа, после чего выпускников увидит вся Самарская область.
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