Выпускникам Самары предлагают принять участие в конкурсе и прославиться на всю губернию

Условия участия в конкурсе таковы: необходимо собрать всех своих одноклассников, записать видеоприглашение, загрузить ролик в социальные сети с хештегом #выпускнойнагис.Победителем акции станет участник, чье видео наберет наибольшее количество «лайков». Именно к его классу приедет съемочная группа, после чего выпускников увидит вся Самарская область.