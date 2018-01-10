Выплаты за первенца в Самарской области составят 9967 рублей

Размер ежемесячной материальной помощи в Самарской области составит 9967 рублей (минимальный прожиточный минимум для детей). При ее назначении будут учитываться доходы семей. Материальная помощь будет оказана семьям с общим доходом не более 49824 рублей в месяц.Данная выплата предоставляется и семьям, которые решили усыновить малыша. У родителей есть 6 месяцев со дня рождения (усыновления) для того, чтобы подать заявление. Тогда расчёт - с первого дня. Если позже, то выплаты будут назначены со дня обращения.