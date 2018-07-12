Выплаты возмещений по счетам в Газбанке начнутся не позднее 25 июля

Центробанк отозвал лицензию Газбанка в среду, 11 июля.



Как объяснили в ЦБ, причиной этого является скрытие Газбанком реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. Из-за этого на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.



Газбанк является участником системы обязательного страхования вкладов. Каждый вкладчик, в том числе ИП, имеет право на получение страхового возмещения в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности. Однако сумма составит не более 1,4 млн рублей в совокупности.



Остальные деньги будут выдаваться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди).



По счетам в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 11 июля.



До 25 июля Агентство по страхованию вкладов опубликует в СМИ и разместит на своем сайте официальное объявление с информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.



- Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 16 июля, - сообщает АСВ.



Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.