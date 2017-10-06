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Выходные в Самаре: закрываем летний велосезон, слушаем Хаски и выступаем перед живой аудиторией

Подходит к концу рабочая неделя, и многие из нас задаются вопросом, как провести предстоящий уик-энд. Конечно, в такую погоду можно остаться дома, но мы предлагаем провести выходные интересно и насыщенно. Как – узнаете, прочитав традиционный обзор от sgpress.ru.


Фестиваль науки в Самаре
С пятницы, 6 октября, по воскресенье, 8 октября, в Самаре на двух площадках пройдет Всероссийский фестиваль науки. Гостей ждут 60 интерактивных выставочных экспозиций, 15 мастер-классов и 19 лекций.
Фестиваль будет проходить на двух площадках. В Самарском университете будут работать интерактивная химическая лаборатория, площадка «Занимательная физика», «Лаборатория интеллектуальных игр», и многое другое. Вторая площадка фестиваля науки откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Здесь пройдут интерактивная выставка «История и мировые открытия», разнообразные интеллектуальные игры. Для юных посетителей фестиваля будет работать интерактивная выставка-лаборатория «Робототехника для детей».































6-8 октября, 10:00-18:00, Самарский университет ( Московское шоссе, 34): СОУНБ (проспект Ленина, 14а)
Вход свободный, 3+.


Пешеходная экскурсия по Самаре
В субботу, 7 октября, музей «Детская картинная галерея» приглашает всех желающих на заключительную в этом году пешеходную экскурсию «Как и где молились самарцы?».

Организаторы обещают, что небанально расскажут о том, почему в старой Самаре строили церкви на перекрестках, сколько православных храмов было в нашем городе, а также как костел стал кирхой. В маршруте мусульманская мечеть, староверческий, православный, католический, единоверческий и лютеранский храмы. Запись по телефону 332-43-98
























7 октября, 12:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Стоимость билетов: школьники и студенты – 100 рублей, взрослые – 150 рублей, 12+.


Хаски в Самаре
В субботу, 7 октября, в КРЦ «Звезда» состоится концерт-презентация рэпера Хаски «Любимые песни (воображаемых) людей». Напомним, ранее концерт музыканта был отменен из-за нападения на певца.



7 октября, 20:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106г)
Стоимость билета: 1000-1500 тысяч рублей, 16+.



Закрытие летнего велосезона
В воскресенье, 8 октября, в Самаре официально закроют летний велосезон. Старт-в 9:00 от площади Славы. Здесь колонна велосипедистов проследует через город по Молодогвардейской, Маяковской, Ленинской, проспекту Ленина, Ново-Садовой, проспекту Кирова, Солнечной, 10-ой линии, Сквозной и приедет в конечную точку маршрута - лесопарк «Дубки», где в 12:00 начнется развлекательная программа.

Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь. По сообщению организаторов, в этом году отменена система электронной регистрации, в связи с чем для участия в закрытии велосезона нужно писать директору НП «ВелоСамара» Роману Еремкину.
























8 октября, старт - в 9:00 от площади Славы. Окончание мероприятия - в 17:00, 3+.

Баттл по уличным танцам
В воскресенье, 8 октября, в МОЛЛ «Парк Хаус» пройдет фестиваль уличных танцев Kids Battle. Как сообщают организаторы события, в нем примут участие начинающие танцоры. Баттлы пройдут в различных возрастных категориях – от 5 до 10 лет, до 15 лет и старше 15. Стили танца: hip-hop, dancehall, breaking, waacking, krump.



8 октября, 12:00, МОЛЛ «Парк Хаус» ( Московское шоссе, 81а), 3 этаж
Вход свободный, 3+.
Stand-up по-самарски
В воскресенье, 8 октября, в «Аврора Молл» пройдет вторая 1/2 финала турнира Stand-up. Это отличная возможность проявить себя и побороться за главный приз в размере 50 тысяч рублей. Stand Up турнир соберет лучших комиков со всей Самары и ближайших городов. Специальным гостем турнира в это воскресенье станет победитель проекта «Открытый микрофон» (ТНТ) Елена Новикова.
Записаться на участие можно здесь.



















8 октября, 15:00, «Аврора Молл» (улица Аэродромная, 47а), корпус, 4 этаж (зона фудкорта)
Вход свободный, 18+.
Дата: 6 октября 2017 , 12:57
138
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков, vk.com/festivalnauki63, vk.com/event153032114, vk.com/avroramall, vk.com/husky_music vk.com/mallparkhouse, vk.com/childgal_samara
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