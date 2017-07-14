Выходные в Самаре: участвуем в «болотной авантюре», объедаемся мороженым и учимся хорошим манерам вместе с детьми
Подходит к концу теплая и по-летнему солнечная рабочая неделя, впереди два выходных, которые стоит провести весело. Как - подскажем в нашем обзоре мероприятий.
Праздник пломбира и эскимо
В субботу, 15 июля, в парке Гагарина пройдет День мороженого. Посетители смогут поучаствовать в розыгрышах, мастер-классе по украшению мороженого и попробовать более 10 видов пломбира. Кроме того, в парке установят уникальную игровую площадку. На входе посетители получат «пломбирную карту» и станут участником квеста «В поисках настоящего пломбира».
15 июля, 11:00-18:00, парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина
Вход свободный, 0+.
Вперед к звездам
В субботу, 15 июля, в парке Победы пройдет интерактивная театрализованная программа для детей от 3 до 10 лет «Космические приключения». Вместе с космонавтом Юрой и инопланетянкой Мью Ка с созвездия Андромеда ребята совершат космическое путешествие по Солнечной системе, узнают много интересного о планетах, поймут, почему Земля уникальна и почему ее необходимо любить и охранять как свой дом.
15 июля, 11:00, парк Победы
Вход свободный, 3+.
Для любителей экстрима
В эти выходные в Похвистнево пройдет соревнование по трофи-рейду «Болотная авантюра». Соревнования представляют собой ориентирование на местности, то есть взятие контрольных точек с помощью GPS-координат и прохождение специального участка (зрительских точек). Соревнования делятся на несколько классов: «Стандарт лайт», «Стандарт», «Модифицированные», «Туризм», «Спорт». Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать здесь.
15-16 июля, 9:30, Похвистнево, Вязовские озера
Стартовый взнос: с 1.07.17-3000 рублей, 18+.
Конкурс циркового искусства
В воскресенье, 16 июля, в Самарском цирке состоится единственное гала-представление Всероссийского конкурса циркового искусства «Vivat, цирк!». По сообщению организаторов конкурса, в программе подготовлены выступления воздушных гимнастов, эквилибристов, иллюзионистов и жонглеров.
16 июля, 16:00, Самарский государственный цирк ( улица Молодогвардейская, 220)
Стоимость билетов: 100-1000 рублей. 0+.
Прививаем малышам хорошие манеры
В воскресенье, 16 июля, в парке Металлургов покажут волшебный спектакль для детей от 3 до 9 лет «Путешествие в страну вежливости». Его персонажи – Фея страны вежливости и Ромбик - в игровой форме познакомят детей с правилами вежливости и этикета.
16 июля, парк имени 50-летия Октября
Вход свободный, 3+.
Праздник пломбира и эскимо
В субботу, 15 июля, в парке Гагарина пройдет День мороженого. Посетители смогут поучаствовать в розыгрышах, мастер-классе по украшению мороженого и попробовать более 10 видов пломбира. Кроме того, в парке установят уникальную игровую площадку. На входе посетители получат «пломбирную карту» и станут участником квеста «В поисках настоящего пломбира».
15 июля, 11:00-18:00, парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина
Вход свободный, 0+.
Вперед к звездам
В субботу, 15 июля, в парке Победы пройдет интерактивная театрализованная программа для детей от 3 до 10 лет «Космические приключения». Вместе с космонавтом Юрой и инопланетянкой Мью Ка с созвездия Андромеда ребята совершат космическое путешествие по Солнечной системе, узнают много интересного о планетах, поймут, почему Земля уникальна и почему ее необходимо любить и охранять как свой дом.
15 июля, 11:00, парк Победы
Вход свободный, 3+.
Для любителей экстрима
В эти выходные в Похвистнево пройдет соревнование по трофи-рейду «Болотная авантюра». Соревнования представляют собой ориентирование на местности, то есть взятие контрольных точек с помощью GPS-координат и прохождение специального участка (зрительских точек). Соревнования делятся на несколько классов: «Стандарт лайт», «Стандарт», «Модифицированные», «Туризм», «Спорт». Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать здесь.
15-16 июля, 9:30, Похвистнево, Вязовские озера
Стартовый взнос: с 1.07.17-3000 рублей, 18+.
Конкурс циркового искусства
В воскресенье, 16 июля, в Самарском цирке состоится единственное гала-представление Всероссийского конкурса циркового искусства «Vivat, цирк!». По сообщению организаторов конкурса, в программе подготовлены выступления воздушных гимнастов, эквилибристов, иллюзионистов и жонглеров.
16 июля, 16:00, Самарский государственный цирк ( улица Молодогвардейская, 220)
Стоимость билетов: 100-1000 рублей. 0+.
Прививаем малышам хорошие манеры
В воскресенье, 16 июля, в парке Металлургов покажут волшебный спектакль для детей от 3 до 9 лет «Путешествие в страну вежливости». Его персонажи – Фея страны вежливости и Ромбик - в игровой форме познакомят детей с правилами вежливости и этикета.
16 июля, парк имени 50-летия Октября
Вход свободный, 3+.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
14 июля 2017
121
14 июля 2017
329
14 июля 2017
133
14 июля 2017
145
14 июля 2017
133
14 июля 2017
292
14 июля 2017
165
14 июля 2017 , 16:03
121
В пятницу утром, 14 июля, на железнодорожном переезде в Хлебном парке на станции Самара...
14 июля 2017 , 14:05
329
Правительство Самарской области утвердило стратегию социально-экономического развития региона на...
14 июля 2017 , 13:42
133
В субботу, 5 августа, на территории физкультурно-спортивного центра «Чайка» в...
14 июля 2017 , 13:25
145
Фильм-неожиданность – это всегда подарок для настоящего киномана. Обычно это не дорогие...
14 июля 2017 , 13:11
133
Она позволяет точно воссоздавать форму кристаллов химических веществ разной природы.
14 июля 2017 , 12:23
292
Речь идет про стелы, расположенные в поселках Красная Глинка, Мехзавод, Стройкерамика и стела в...
14 июля 2017 , 11:47
225
Выходные в Самаре: участвуем в «болотной авантюре», объедаемся мороженым и учимся хорошим манерам вместе с детьми
Подходит к концу теплая и по-летнему солнечная рабочая неделя, впереди два выходных, которые...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
16 июня 2017
8400
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
6447
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
5083
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
18 июня 2017
4471
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на...
16 июня 2017
1038
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1639
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
30 июня 2017
1538
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
26 июня 2017
356
1
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.