Выходные в Самаре: «страна Кошландия», глиняные игрушки и сундук сказок Алексея Толстого
Весна понемногу вступает в свои права, а это значит, что пора начать строить планы на предстоящий уик-энд. Читаем наш традиционный обзор наиболее интересных событий от sgpress.ru.
Сделать глиняную игрушку
В субботу, 14 апреля, в музее Алабина (ул. Ленинская, 142) продолжит работу цикл занятий «Ремесло за плечами не виснет». Ребята смогут своими руками создать глиняную игрушку. Поделку каждый ребенок уносит с собой. Телефоны для записи: 333-64-23, 333 25 18.
14 апреля, 11.00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: Входной (взрослый, студенческий, пенсионный) – 100 рублей, детский – 200 рублей, 4+.
Посетить страну Кошландию
В субботу, 14 апреля, московский Театр кошек Владимира Куклачёва представит в Самаре премьерное шоу «Страна Кошландия». Это уникальный спектакль, в котором соединяются драматургия, цирковые трюки с кошками и танцы. Историю о приключениях на пути к исполнению мечты расскажет главный герой - Волшебный кот (артист театра живой кот Буслай) и Владимир Куклачев. Спектакль учит малышей, как важно найти верного друга и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте.
14 апреля, 11.00, ОДО (ул. Шостаковича, 7)
Цена билета: от 350 рублей, 0+.
Спектакль «Дюймовочка»
В субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля, театр «Лукоморье» приглашает на спектакль «Дюймовочка». Оле Лукойе расскажет о бедной Дюймовочке, которой в конце истории подарили два лёгких крылышка, и теперь она могла перелетать с цветка на цветок.
14 и 15 апреля, 11.00, 13.00, Самарский театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160)
Цена билета: 300 рублей, 5+.
«Знаток женского сердца»
В воскресенье, 15 апреля, театр «Город» покажет постановку «Знаток женского сердца». Это комедия по рассказам Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца». Что, казалось бы, может быть общего у замужней дамы и самодовольного франта, у аристократки и мужчины-слесаря из рабочего класса, у молодой неопытной девушки и опытного соблазнителя Мастакова? Только любовь странная, запретная, несовместимая и разрушительная. Зрители увидят, как герои будут преодолевать эти противоречия и что из этого выйдет.
15 апреля, 18:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: от 350 рублей, 16+.
Инсценировать сказку Толстого
В воскресенье, 15 апреля, Литмузей приглашает юных самарцев на занятие по сказкам Алексея Толстого. Посетители познакомятся с авторскими сказками из сборника «Сорочьи сказки» и вспомнят известные народные сказки в пересказе писателя. Одну из них малыши инсценируют. Также в планах - интересные задания, загадки и разные игры. Забронировать билеты можно по телефону 332-11-22.
15 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 7+.
Также в этот день в Литмузее пройдет интерактивное занятие для детей «Музыка и ритмы. Детская поэзия Андрея Усачева: Восьмая нота МУ». Юные гости познакомятся с веселыми стихами современного российского поэта Андрея Усачева. Заодно вместе с настоящими музыкантами, преподавателями Школы рока ребята узнают основы музыкальной культуры и научатся слушать стихотворные ритмы. А в конце каждый смастерит себе музыкально-поэтический сувенир на память.
15 апреля, 15:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 6+.
Сделать глиняную игрушку
В субботу, 14 апреля, в музее Алабина (ул. Ленинская, 142) продолжит работу цикл занятий «Ремесло за плечами не виснет». Ребята смогут своими руками создать глиняную игрушку. Поделку каждый ребенок уносит с собой. Телефоны для записи: 333-64-23, 333 25 18.
14 апреля, 11.00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: Входной (взрослый, студенческий, пенсионный) – 100 рублей, детский – 200 рублей, 4+.
Посетить страну Кошландию
В субботу, 14 апреля, московский Театр кошек Владимира Куклачёва представит в Самаре премьерное шоу «Страна Кошландия». Это уникальный спектакль, в котором соединяются драматургия, цирковые трюки с кошками и танцы. Историю о приключениях на пути к исполнению мечты расскажет главный герой - Волшебный кот (артист театра живой кот Буслай) и Владимир Куклачев. Спектакль учит малышей, как важно найти верного друга и вместе преодолеть все трудности на пути к светлой мечте.
14 апреля, 11.00, ОДО (ул. Шостаковича, 7)
Цена билета: от 350 рублей, 0+.
Спектакль «Дюймовочка»
В субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля, театр «Лукоморье» приглашает на спектакль «Дюймовочка». Оле Лукойе расскажет о бедной Дюймовочке, которой в конце истории подарили два лёгких крылышка, и теперь она могла перелетать с цветка на цветок.
14 и 15 апреля, 11.00, 13.00, Самарский театр кукол «Лукоморье» (ул. Ленинская, 160)
Цена билета: 300 рублей, 5+.
«Знаток женского сердца»
В воскресенье, 15 апреля, театр «Город» покажет постановку «Знаток женского сердца». Это комедия по рассказам Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца». Что, казалось бы, может быть общего у замужней дамы и самодовольного франта, у аристократки и мужчины-слесаря из рабочего класса, у молодой неопытной девушки и опытного соблазнителя Мастакова? Только любовь странная, запретная, несовместимая и разрушительная. Зрители увидят, как герои будут преодолевать эти противоречия и что из этого выйдет.
15 апреля, 18:00, театр «Город» (СОУНБ, проспект Ленина, 14а)
Цена билета: от 350 рублей, 16+.
Инсценировать сказку Толстого
В воскресенье, 15 апреля, Литмузей приглашает юных самарцев на занятие по сказкам Алексея Толстого. Посетители познакомятся с авторскими сказками из сборника «Сорочьи сказки» и вспомнят известные народные сказки в пересказе писателя. Одну из них малыши инсценируют. Также в планах - интересные задания, загадки и разные игры. Забронировать билеты можно по телефону 332-11-22.
15 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 7+.
Также в этот день в Литмузее пройдет интерактивное занятие для детей «Музыка и ритмы. Детская поэзия Андрея Усачева: Восьмая нота МУ». Юные гости познакомятся с веселыми стихами современного российского поэта Андрея Усачева. Заодно вместе с настоящими музыкантами, преподавателями Школы рока ребята узнают основы музыкальной культуры и научатся слушать стихотворные ритмы. А в конце каждый смастерит себе музыкально-поэтический сувенир на память.
15 апреля, 15:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 6+.
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