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Главная/Лента новостей/

Выходные в Самаре: создаем новогодние игрушки, идем на концерт Найка Борзова и смотрим премьерные спектакли

Новый год все ближе, а значит, афиши музеев и театров все разнообразнее. Самые интересные и познавательные мероприятия ближайшего уик-энда – в традиционном гиде от sgpress.ru.

Цикл лекций о Самаре

В субботу, 16 декабря, Детская картинная галерея приглашает жителей Самары сразу на три лекции. Первая – «Город, которого нет». Краевед Александр Житков расскажет о Куйбышеве, так и оставшемся в планах и чертежах. Посетители узнают о памятниках и монументах, самарском Колизее и других рынках, недостроенных микрорайонах города, площади Славы и гостинице «Турист», ведь все это или не создано, или сильно отличается в планах от реального. 


16 декабря, 9:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 150 рублей, 14+.

Также в субботу, 16 декабря, Детская картинная галерея проведет лекцию с мастер-классом «Елочные игрушки - история и современность». Посетители узнают о традиции ставить хвойное дерево на Новый год, об истории русской елочки, как делались первые игрушки, какой была советская игрушка. На мастер-классе гости вместе с художником Евгенией Шадриной создадут авторскую новогоднюю игрушку из ваты.


































16 декабря, 12.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 250 рублей, 6+.

В этот же день, 16 декабря, состоятся лекция и мастер-класс «Новогодние праздники». Посетителям расскажут о традициях празднования Нового года, о разных календарях, которыми пользуются россияне, о народных традициях встречать зиму, праздновать Рождество. На мастер-классе планируется приготовить святочное печенье «Козули» и расписать его авторским рисунком. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.

























16 декабря, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 150 рублей, 7+.

Рождественский концерт

В субботу, 16 декабря, музей Модерна приглашает на рождественский концерт. В интерьерах музейной гостиной состоится концерт-лекция «И.С. Бах. Знак. Символ. Сюжет». За роялем - профессор СГИК Дмитрий Дятлов.






















16 декабря, 17:30, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета: 200 рублей, 12+.

Концерт Найка Борзова

В субботу, 16 декабря, в ТРК «Московский» состоится большой зимний концерт фестиваля Goodfest. В этот день на сцене торгового центра выступят рок-группа «Мураками» и Найк Борзов.

























16 декабря, 17:00, ТРК «Московский» (Московского шоссе, 25).
Вход свободный, 12+.

Театральные выходные

В субботу, 16 декабря, литературный музей проведет «Театральные сказочные выходные» совместно с кукольным театром. Юные посетители смогут пройти квест по выставке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и стать участниками спектакля.































16 декабря, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Семейный билет – 300 рублей, 0+.

Выставка самарских производителей
В субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря, в музее Алабина пройдет новогодняя выставка «Сделано в Самаре». Посетители смогут больше узнать о предложениях местных производителей, познакомиться с доступными современными видами услуг. Также в эти дни пройдут мастер-классы по популярным видам рукоделья, выступления артистов различных жанров. Для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры.






























16 и 17 декабря, с 10.00 до 18.00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Для посетителей вход бесплатный, цена мастер-классов - от 150 до 300 рублей, 6+.

Три премьеры от «Учебного театра»

В субботу, 16 декабря, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут современную драму «Торч».

16 декабря, 18:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 150 рублей, 15+.

В воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» представит премьеру «Детские секреты» - игры со стихами для детей и взрослых.

17 декабря, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 150 рублей, 6+.

Также в воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» покажет русскую сказку по произведению Петра Ершова «Конёк-Горбунок». 
































17 декабря, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 150 рублей, 0+.

Праздник футбола

В воскресенье, 17 декабря, в «Чадограде» состоится настоящий футбольный праздник для детей. Всех пришедших ждут интересные конкурсы с призами, соревнования по настольному футболу и фотосессия. В 14:00 на площадке «Крыльев Советов» пройдет мастер-класс с участием игроков самарской команды, автограф- и фотосессия, футбольный матч.

17 декабря, 10:00, «Чадоград» (ТЦ «Гудок», ул. Красноармейская, 13).
Вход по билету в «Чадоград» - от 250 рублей, 0+. 


 
Дата: 15 декабря 2017 , 12:57
136
Автор текста: Ксения Кармазина
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