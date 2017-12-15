Выходные в Самаре: создаем новогодние игрушки, идем на концерт Найка Борзова и смотрим премьерные спектакли

Новый год все ближе, а значит, афиши музеев и театров все разнообразнее. Самые интересные и познавательные мероприятия ближайшего уик-энда – в традиционном гиде от sgpress.ru.



Цикл лекций о Самаре



В субботу, 16 декабря, Детская картинная галерея приглашает жителей Самары сразу на три лекции. Первая – «Город, которого нет». Краевед Александр Житков расскажет о Куйбышеве, так и оставшемся в планах и чертежах. Посетители узнают о памятниках и монументах, самарском Колизее и других рынках, недостроенных микрорайонах города, площади Славы и гостинице «Турист», ведь все это или не создано, или сильно отличается в планах от реального.





16 декабря, 9:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Цена билета: 150 рублей, 14+.



Также в субботу, 16 декабря, Детская картинная галерея проведет лекцию с мастер-классом «Елочные игрушки - история и современность». Посетители узнают о традиции ставить хвойное дерево на Новый год, об истории русской елочки, как делались первые игрушки, какой была советская игрушка. На мастер-классе гости вместе с художником Евгенией Шадриной создадут авторскую новогоднюю игрушку из ваты.





































































16 декабря, 12.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Цена билета: 250 рублей, 6+.



В этот же день, 16 декабря, состоятся лекция и мастер-класс «Новогодние праздники». Посетителям расскажут о традициях празднования Нового года, о разных календарях, которыми пользуются россияне, о народных традициях встречать зиму, праздновать Рождество. На мастер-классе планируется приготовить святочное печенье «Козули» и расписать его авторским рисунком. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.



















































16 декабря, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Цена билета: 150 рублей, 7+.



Рождественский концерт



В субботу, 16 декабря, музей Модерна приглашает на рождественский концерт. В интерьерах музейной гостиной состоится концерт-лекция «И.С. Бах. Знак. Символ. Сюжет». За роялем - профессор СГИК Дмитрий Дятлов.













































16 декабря, 17:30, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).

Цена билета: 200 рублей, 12+.



Концерт Найка Борзова



В субботу, 16 декабря, в ТРК «Московский» состоится большой зимний концерт фестиваля Goodfest. В этот день на сцене торгового центра выступят рок-группа «Мураками» и Найк Борзов.



















































16 декабря, 17:00, ТРК «Московский» (Московского шоссе, 25).

Вход свободный, 12+.



Театральные выходные



В субботу, 16 декабря, литературный музей проведет «Театральные сказочные выходные» совместно с кукольным театром. Юные посетители смогут пройти квест по выставке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и стать участниками спектакля.































































16 декабря, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).

Семейный билет – 300 рублей, 0+.



Выставка самарских производителей



В субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря, в музее Алабина пройдет новогодняя выставка «Сделано в Самаре». Посетители смогут больше узнать о предложениях местных производителей, познакомиться с доступными современными видами услуг. Также в эти дни пройдут мастер-классы по популярным видам рукоделья, выступления артистов различных жанров. Для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры.





























































16 и 17 декабря, с 10.00 до 18.00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Для посетителей вход бесплатный, цена мастер-классов - от 150 до 300 рублей, 6+.



Три премьеры от «Учебного театра»



В субботу, 16 декабря, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут современную драму «Торч».



16 декабря, 18:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).

Цена билета: 150 рублей, 15+.



В воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» представит премьеру «Детские секреты» - игры со стихами для детей и взрослых.



17 декабря, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).

Цена билета: 150 рублей, 6+.



Также в воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» покажет русскую сказку по произведению Петра Ершова «Конёк-Горбунок».



16 декабря, 9:00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: 150 рублей, 14+.Также в субботу, 16 декабря, Детская картинная галерея проведет лекцию с мастер-классом «Елочные игрушки - история и современность». Посетители узнают о традиции ставить хвойное дерево на Новый год, об истории русской елочки, как делались первые игрушки, какой была советская игрушка. На мастер-классе гости вместе с художником Евгенией Шадриной создадут авторскую новогоднюю игрушку из ваты.16 декабря, 12.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: 250 рублей, 6+.В этот же день, 16 декабря, состоятся лекция и мастер-класс «Новогодние праздники». Посетителям расскажут о традициях празднования Нового года, о разных календарях, которыми пользуются россияне, о народных традициях встречать зиму, праздновать Рождество. На мастер-классе планируется приготовить святочное печенье «Козули» и расписать его авторским рисунком. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.16 декабря, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: 150 рублей, 7+.В субботу, 16 декабря, музей Модерна приглашает на рождественский концерт. В интерьерах музейной гостиной состоится концерт-лекция «И.С. Бах. Знак. Символ. Сюжет». За роялем - профессор СГИК Дмитрий Дятлов.16 декабря, 17:30, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).Цена билета: 200 рублей, 12+.В субботу, 16 декабря, в ТРК «Московский» состоится большой зимний концерт фестиваля Goodfest. В этот день на сцене торгового центра выступят рок-группа «Мураками» и Найк Борзов.16 декабря, 17:00, ТРК «Московский» (Московского шоссе, 25).Вход свободный, 12+.В субботу, 16 декабря, литературный музей проведет «Театральные сказочные выходные» совместно с кукольным театром. Юные посетители смогут пройти квест по выставке «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и стать участниками спектакля.16 декабря, 11:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Семейный билет – 300 рублей, 0+.В субботу и воскресенье, 16 и 17 декабря, в музее Алабина пройдет новогодняя выставка «Сделано в Самаре». Посетители смогут больше узнать о предложениях местных производителей, познакомиться с доступными современными видами услуг. Также в эти дни пройдут мастер-классы по популярным видам рукоделья, выступления артистов различных жанров. Для юных посетителей подготовлены развивающие занятия, интерактивные развлечения и игры.16 и 17 декабря, с 10.00 до 18.00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).Для посетителей вход бесплатный, цена мастер-классов - от 150 до 300 рублей, 6+.В субботу, 16 декабря, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут современную драму «Торч».16 декабря, 18:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).Цена билета: 150 рублей, 15+.В воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» представит премьеру «Детские секреты» - игры со стихами для детей и взрослых.17 декабря, 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).Цена билета: 150 рублей, 6+.Также в воскресенье, 17 декабря, «Учебный театр» покажет русскую сказку по произведению Петра Ершова «Конёк-Горбунок».