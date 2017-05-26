Выходные в Самаре: идем на фестиваль прессы, слушаем ON-THE-GO и "Кирпичи" и запускаем водный фонарик
Что еще кроме прогулок под жарким майским солнцем и в тени цветущей сирени ожидает нас в грядущий уикенд? Фестивали и спектакли на любой вкус, чемпионат по дрифту и многое другое - в традиционном обзоре развлечений на выходные от sgpress.ru.
Фестиваль прессы
В субботу, 27 мая, в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017». Всю первую половину дня в парке будет работать более десяти площадок, представляющих различные СМИ Самары и области. Все площадки будут объединены общей темой фестиваля - предстоящий Чемпионат мира по футболу. На главной сцене выступят черлидеры, и пройдет показательное выступление мастера футбольного фристайла. А на объединенной площадке «СГ» и телеканала «Самара-ГИС» проведут открытую тренировку юные футболисты, пройдет конкурс рисунков «Футбол глазами детей», а также турнир по мини-футболу. Изюминкой мероприятия станет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ. С картой фестиваля можно ознакомиться здесь.
27 мая, с 11:00 до 14:00, парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Вход свободный, 0+.
Фестиваль водных фонариков
В субботу, 27 мая, но уже вечером, в парке Гагарина также пройдет фестиваль водных фонариков. Организаторы обещают атмосферу романтики: вечер, трогательная музыка и тысячи фонариков на водной глади. Опуская фонарик на воду, можно загадать желание.
27 мая, 21:00, Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Вход свободный, 0+.
ON-THE-GO и «Кирпичи» на фестивале «МЕСТО»
В субботу, 27 мая, на исторической площадке комбикормового завода пройдет фестиваль «Место». В программе мероприятия запланированы: 15 лекций о науке, бизнесе, спорте, красоте, еде, искусстве и дизайне, маркет еды, мастер-классы, модный показ дизайнерских коллекций одежды и аксессуаров и 11 часов музыки нон-стоп от лучших диджеев и музыкантов города и страны. Хэдлайнерами фестиваля станут питерская группа «Кирпичи», московская группа ON-THE-GO, а также самарцы, популярность которых давно вышла за пределы города - инди-поп герои VLNY.
27 мая, 11:00, Элеватор (Хлебная площадь, 6).
Цена билетов: предпродажа - 300 руб., вход в день мероприятия – 500 руб, детям до 12 лет - бесплатно. 0+.
Чемпионат по дрифту и автозвуку
В субботу, 27 мая, состоится самое массовое автоспортивное событие – Открытый чемпионат Самарской области по дрифту DRIFT THAT и I Этап Чемпионата Мира по автозвуку. Также организаторы обещают фаер-шоу, cеты от Академии диджеев TURNTABLE, выступление танцевальной студии THE ZOO и Федерации уличных танцев Самарской области, шоу мыльных пузырей.
27 мая, 10:00, парковка ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.
Познакомиться со сказками Максима Горького
В субботу, 27 мая, литмузей приглашает ребят и их родителей познакомиться со сказками, которые Максим Горький написал по просьбе детей. Юные посетители смогут узнать, как герой одной из сказок оказался на дне моря, почему взорвался самовар, а медведи подружились с Иванушкой-дурачком и до чего может довести простое любопытство. В конце нашего занятия дети узнают любимые игры Максима Горького и даже поиграют в одну из них. Необходима предварительная запись по телефону 332-11-22.
27 мая, 12:00, Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Вход свободный, 8+.
Спектакль от театра «Город»
В субботу, 27 мая, театр «Город» покажет спектакль «Иллюзии» - историю двух пожилых супружеских пар, проживших вместе более 50 лет. Каждая последующая часть повествования раскрывает и трансформирует предыдущую, размывая границы смыслов. Супруги прожили насыщенную жизнь, однако пришло время умирать. И теперь, на смертном одре, покажется ли все прошедшее время столь идеальным? Действительно ли любовь – единственная реальность?
27 мая, 18:00, Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Цена билета: от 350 руб., 16+.
«Волга Рок Фест»
В субботу, 27 мая, в Самаре пройдет фестиваль самарского рока «Волга Рок Фест». На площадке выступят самарские и региональные коллективы, работающие в жанре рок-музыки. В частности, группы «Станционный Смотритель», Эдуард Лыткин, «Тени Перца» и многие другие.
27 мая, 14:00, клуб «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106).
Цена билета: предварительная продажа - 400 руб., в день концерта - 500 руб.,18+.
Детский спектакль в театре кукол
В субботу, 27 мая, и в воскресенье, 28 мая, в театре кукол пройдет спектакль «Урок веселых музыкантов». В спектакле детишки ещё раз познакомятся со своими любимыми персонажами: романтичным Трубадуром и прекрасной Принцессой, глупым Королем и страшными разбойницами и, конечно, веселыми музыкантами - Ослом, Псом, Котом и Петухом. Билеты на постановку приобретаются в кассе самарского театра кукол, а проходить спектакль будет на малой сцене театра оперы и балета.
27 и 28 мая, 10:30, 13:00, Самарский академический театр оперы и балета (ул. Куйбышева, 1).
Цена билета: 250 руб., 5+.
Фестиваль красок
В субботу, 27 мая и в воскресенье, 28 мая, на Воронежские озерах пройдет фестиваль красок. Два дня, десять часов танцевальной музыки и тонны натуральной яркой краски ждут всех пришедших.
27 и 28 мая, 14:00, Парк Воронежские озера (ул. Стаса Загора 118А).
Вход свободный, 0+.
Встреча двойняшек и тройняшек
В воскресенье, 28 мая, в парке Гагарина состоится встреча «Двойное счастье». На мероприятие приглашаются двойни, тройни любого возраста и пола. Место сбора: возле аттракциона «Орбита».
28 мая, 10:30, Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Вход свободный, 0+.
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