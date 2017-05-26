Выходные в Самаре: идем на фестиваль прессы, слушаем ON-THE-GO и "Кирпичи" и запускаем водный фонарик

Что еще кроме прогулок под жарким майским солнцем и в тени цветущей сирени ожидает нас в грядущий уикенд? Фестивали и спектакли на любой вкус, чемпионат по дрифту и многое другое - в традиционном обзоре развлечений на выходные от sgpress.ru.



Фестиваль прессы



В субботу, 27 мая, в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017». Всю первую половину дня в парке будет работать более десяти площадок, представляющих различные СМИ Самары и области. Все площадки будут объединены общей темой фестиваля - предстоящий Чемпионат мира по футболу. На главной сцене выступят черлидеры, и пройдет показательное выступление мастера футбольного фристайла. А на объединенной площадке «СГ» и телеканала «Самара-ГИС» проведут открытую тренировку юные футболисты, пройдет конкурс рисунков «Футбол глазами детей», а также турнир по мини-футболу. Изюминкой мероприятия станет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ. С картой фестиваля можно ознакомиться







В субботу, 27 мая, в парке Гагарина пройдет ХХIV фестиваль «Пресса-2017». Всю первую половину дня в парке будет работать более десяти площадок, представляющих различные СМИ Самары и области. Все площадки будут объединены общей темой фестиваля - предстоящий Чемпионат мира по футболу. На главной сцене выступят черлидеры, и пройдет показательное выступление мастера футбольного фристайла. А на объединенной площадке «СГ» и телеканала «Самара-ГИС» проведут открытую тренировку юные футболисты, пройдет конкурс рисунков «Футбол глазами детей», а также турнир по мини-футболу. Изюминкой мероприятия станет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ. С картой фестиваля можно ознакомиться здесь.











































27 мая, с 11:00 до 14:00, парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Вход свободный, 0+.



Фестиваль водных фонариков



В субботу, 27 мая, но уже вечером, в парке Гагарина также пройдет фестиваль водных фонариков. Организаторы обещают атмосферу романтики: вечер, трогательная музыка и тысячи фонариков на водной глади. Опуская фонарик на воду, можно загадать желание.





















































27 мая, 21:00, Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Вход свободный, 0+.



ON-THE-GO и «Кирпичи» на фестивале «МЕСТО» В субботу, 27 мая, но уже вечером, в парке Гагарина также пройдет фестиваль водных фонариков. Организаторы обещают атмосферу романтики: вечер, трогательная музыка и тысячи фонариков на водной глади. Опуская фонарик на воду, можно загадать желание.27 мая, 21:00, Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.Вход свободный, 0+.