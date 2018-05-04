Выходные в Самаре: репетиция Парада Победы, творчество Васнецова и лекция о богах Древнего Египта

В субботу, 5 мая, на площади Куйбышева состоится генеральная репетиция Военного Парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне. В репетиции будет участвовать полный состав парадных расчетов, военной техники и авиации. Жители и гости города смогут прийти на улицу Молодогвардейскую в границах улиц Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение техники.

6 мая, 12:00, театр «Витражи» (ул. Больничная, 1).

Цена билета: 300 рублей, 3+.







В субботу, 5 мая, в Музее модерна пройдет занятие, посвященное творчеству художника Виктора Васнецова. «Сказочник» русского искусства Васнецов создал волшебные образы, которые известны и взрослым, и детям. На занятии ребята смогут создать костюмы богатырей и прекрасных царевен. Нужна запись по телефону 333-24-98.5 мая, 12:00, 16:00, Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).Цена билета: 250 рублей, 4+.В субботу, 5 мая, учебный театр СГИК покажет зрителям спектакль «Ромео и Джульетта». Известная трагедия Уильяма Шекспира рассказывает о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти.5 мая, 18:00, учебный театр СГИК (ул. Фрунзе 138).Цена билета: 250 рублей, 12+.В воскресенье, 6 мая, в музее Алабина состоится публичная лекция «Магия и боги Древнего Египта». Кандидат исторических наук, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев расскажет, откуда появились боги Египта, каковы особенности древнеегипетской религии и в чём сакральность фигуры фараона. Специально для лекции из фондов музея будет выставлена древнеегипетская надгробная плита с изображениями.6 мая, 15:30, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, кинозал (ул. Ленинская, 142).Цена билета: 300 рублей, 12+.В воскресенье, 6 мая, театр «Витражи» приглашает маленьких жителей Самары на спектакль «Кот, петух и лиса». Веселый скоморох и матрешка-затейница разыгрывают русскую сказку, в которой хитрая Лиса пытается утащить у Котика-Кота его друга Петушка. Юные зрители становятся участниками спектакля, помогая Котику-Коту спасти Петушка.