Выходные в Самаре: репетиция Парада Победы, творчество Васнецова и лекция о богах Древнего Египта
Вновь наступает предпраздничный майский уик-энд, а это значит, что нужно провести выходные весело и с пользой. В этом поможет традиционный обзор sgpress.ru.
Увидеть репетицию Парада
5 мая, 10:00, площадь Куйбышева.
Вход свободный, 0+.
Создать костюм богатырей
Увидеть репетицию Парада
В субботу, 5 мая, на площади Куйбышева состоится генеральная репетиция Военного Парада, посвященного победе в Великой Отечественной войне. В репетиции будет участвовать полный состав парадных расчетов, военной техники и авиации. Жители и гости города смогут прийти на улицу Молодогвардейскую в границах улиц Вилоновской и Полевой, чтобы увидеть прохождение техники.
5 мая, 10:00, площадь Куйбышева.
Вход свободный, 0+.
Создать костюм богатырей
В субботу, 5 мая, в Музее модерна пройдет занятие, посвященное творчеству художника Виктора Васнецова. «Сказочник» русского искусства Васнецов создал волшебные образы, которые известны и взрослым, и детям. На занятии ребята смогут создать костюмы богатырей и прекрасных царевен. Нужна запись по телефону 333-24-98.
5 мая, 12:00, 16:00, Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей, 4+.
Посмотреть на Ромео и Джульетту
В субботу, 5 мая, учебный театр СГИК покажет зрителям спектакль «Ромео и Джульетта». Известная трагедия Уильяма Шекспира рассказывает о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти.
5 мая, 18:00, учебный театр СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 250 рублей, 12+.
Узнать о египетских богах
В воскресенье, 6 мая, в музее Алабина состоится публичная лекция «Магия и боги Древнего Египта». Кандидат исторических наук, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев расскажет, откуда появились боги Египта, каковы особенности древнеегипетской религии и в чём сакральность фигуры фараона. Специально для лекции из фондов музея будет выставлена древнеегипетская надгробная плита с изображениями.
6 мая, 15:30, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, кинозал (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 300 рублей, 12+.
«Кот, петух и лиса»
В воскресенье, 6 мая, театр «Витражи» приглашает маленьких жителей Самары на спектакль «Кот, петух и лиса». Веселый скоморох и матрешка-затейница разыгрывают русскую сказку, в которой хитрая Лиса пытается утащить у Котика-Кота его друга Петушка. Юные зрители становятся участниками спектакля, помогая Котику-Коту спасти Петушка.
6 мая, 12:00, театр «Витражи» (ул. Больничная, 1).
Цена билета: 300 рублей, 3+.
5 мая, 12:00, 16:00, Музей модерна (ул. Красноармейская, 15).
Цена билета: 250 рублей, 4+.
Посмотреть на Ромео и Джульетту
В субботу, 5 мая, учебный театр СГИК покажет зрителям спектакль «Ромео и Джульетта». Известная трагедия Уильяма Шекспира рассказывает о любви юноши и девушки из двух враждующих старинных родов — Монтекки и Капулетти.
5 мая, 18:00, учебный театр СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 250 рублей, 12+.
Узнать о египетских богах
В воскресенье, 6 мая, в музее Алабина состоится публичная лекция «Магия и боги Древнего Египта». Кандидат исторических наук, член Международной ассоциации египтологов Максим Лебедев расскажет, откуда появились боги Египта, каковы особенности древнеегипетской религии и в чём сакральность фигуры фараона. Специально для лекции из фондов музея будет выставлена древнеегипетская надгробная плита с изображениями.
6 мая, 15:30, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, кинозал (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: 300 рублей, 12+.
«Кот, петух и лиса»
В воскресенье, 6 мая, театр «Витражи» приглашает маленьких жителей Самары на спектакль «Кот, петух и лиса». Веселый скоморох и матрешка-затейница разыгрывают русскую сказку, в которой хитрая Лиса пытается утащить у Котика-Кота его друга Петушка. Юные зрители становятся участниками спектакля, помогая Котику-Коту спасти Петушка.
6 мая, 12:00, театр «Витражи» (ул. Больничная, 1).
Цена билета: 300 рублей, 3+.
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