Выходные в Самаре: путешествуем по русскому авангарду, качаем под треки Yanix и отрываемся под Eskimo Callboy
Все меньше времени остается до Нового года, поэтому продолжаем зачеркивать дни на календаре, но не забываем при этом отдыхать от снежных будней. О том, как это можно сделать в предстоящий уик-энд, читайте в нашем традиционном обзоре от sgpress.ru.
Все о Муми-троллях
Все о Муми-троллях
В субботу, 9 декабря, в самарском литмузее про йдут сказочные выходные, главными героями которых станут Муми-тролли. Дети, а также их родители прочтут книжки об этих милых и удивительно добрых созданиях, поиграют в шумные и не очень игры, а также своими руками создадут светотеневой театр и увидят сказочное представление. Записаться можно по телефону 332-11-22.
9 декабря, 11:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена семейного билета: 300 рублей, 3+.
Музыкальная лирика Индии
В субботу, 9 декабря, в музее Модерна состоится концерт «Музыкальная лирика от индийских раг до наших дней». «Изюминкой» концерта станет звучание флейты бансури - индийского духового инструмента из бамбука бансури.
9 декабря, 17:30, музей Модерна (улица Фрунзе, 159)
Цена билета: 200 рублей, 6+.
Путешествия русского авангарда
В субботу, 9 декабря, в галерее «Виктория» искусствовед Андрей Сарабьянов прочтет лекцию «Авангардисты у власти. Культурное строительство в первые послереволюционные годы». По сообщению организаторов, лекция начнется коротким фильмом об истории русского искусства XX века и закончится авангардными произведениями 1900-1920-х годов в исполнении Московского ансамбля современной музыки.
9 декабря, 18:00, галерея «Виктория» (улица Некрасовская, 2)
Вход свободный, 12+.
Yanix в Самаре
В субботу, 9 декабря, наш город посетит молодой и амбициозный рэпер Yanix. Несмотря на то, что концертная программа рэп-исполнителя пока держится в секрете, поклонники творчества Yanix услышат свои любимые треки, а также смогут вживую пообщаться со своим кумиром.
9 декабря, 20:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106 г), 16+.
Информация о билетах находится здесь.
Безумие прямиком из Германии
В воскресенье, 10 декабря, в Самару приедет немецкая электроникор-группа Eskimo Callboy. Всех пришедших ждут не только «классические» хиты группы, но и свежие треки, в числе которых фит с командой Little Big.
10 декабря, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106г)
Цена билета: от 1000 до 2500 тысяч рублей, 16+.
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