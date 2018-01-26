Выходные в Самаре: путешествуем по городу, которого нет, смотрим сказку о Лисе-проказнице и смеемся вместе с «Уральскими пельменями»

В субботу, 27 января, маленьких самарцев в возрасте от 5 до 9 лет приглашают на занятие, посвященное французскому художнику XIX века Жоржу Сёра. После увлекательной лекции о творчестве художника можно будет попробовать создать произведение в творческой манере мастера. На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.27 января, 16:00, музей для детей «Зеленка» (улица Красноармейская, 15)Цена билета: 250 рублей.В субботу, 27 января, жителей города приглашают на лекцию «Город, которого нет». Организаторы обещают, что это будет увлекательное путешествие по городу, который мог бы быть, если бы осуществились задуманные архитектурные проекты Самары. В какой бы Самаре мы жили? Как бы изменил нас с вами университетский комплекс, который мог разместиться в районе цирка? И как бы выглядел Ярмарочный спуск на набережную? И как преобразилась бы наша знаменитая панорама с Волги? Обо всем этом можно узнать на лекции Александра Житкова. Продолжительность лекции - 1,5 часа.27 января, 12:00, Детская картинная галерея (улица Куйбышева, 139)Цена билета:150 рублей, 12+.В субботу, 27 января, маленьких самарцев и их родителей приглашают на выставку-квест «Золотой ключик, или Приключения Буратино».Вместе с веселым деревянным человечком участники занятия пройдут через все приключения, спасутся от Карабаса-Барабаса и получат заветный Золотой ключик. Затем, по словам организаторов, вместе с руководителем театральной мастерской «Буффон» Натальей Мякишевой гости музея попробуют самостоятельно оживить марионеток и сыграть в настоящем кукольном театре.27 января, 11:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)Цена семейного билета: 300 рублей, 3+.В воскресенье. 28 января, театр «Витражи» приглашает на премьеру «Лисичкины проказы». Это сказка, в которой Веселый Скоморох и Матрешка-Затейница превращаются в разных героев русских народных сказок, главное место в которых отведено плутовке Лисе.28 января, 12:00, театр для всей семьи «Витражи» (улица Больничная, 1)Цена билета: 300 рублей, 3+.В воскресенье, 28 января, в наш город приедет шоу «Уральские пельмени». В программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Организаторы обещают, что гостей вечера ждет возможность стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.28 января, 18:00, Окружной Дом офицеров (улица Шостаковича, 7)Цена билета: от 2200 до 6000 рублей, 16+.