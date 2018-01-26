Выходные в Самаре: путешествуем по городу, которого нет, смотрим сказку о Лисе-проказнице и смеемся вместе с «Уральскими пельменями»
Подходит к концу рабочая неделя с последними выходными января, которые, как обещают, будут морозными. Чтобы не просидеть весь предстоящий уик-энд дома, sgpress.ru подготовил традиционный обзор увлекательных событий.
Рисуем, как Жорж Сёра
В субботу, 27 января, маленьких самарцев в возрасте от 5 до 9 лет приглашают на занятие, посвященное французскому художнику XIX века Жоржу Сёра. После увлекательной лекции о творчестве художника можно будет попробовать создать произведение в творческой манере мастера. На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
27 января, 16:00, музей для детей «Зеленка» (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: 250 рублей.
Разговор о городе, которого нет
В субботу, 27 января, жителей города приглашают на лекцию «Город, которого нет». Организаторы обещают, что это будет увлекательное путешествие по городу, который мог бы быть, если бы осуществились задуманные архитектурные проекты Самары. В какой бы Самаре мы жили? Как бы изменил нас с вами университетский комплекс, который мог разместиться в районе цирка? И как бы выглядел Ярмарочный спуск на набережную? И как преобразилась бы наша знаменитая панорама с Волги? Обо всем этом можно узнать на лекции Александра Житкова. Продолжительность лекции - 1,5 часа.
27 января, 12:00, Детская картинная галерея (улица Куйбышева, 139)
Цена билета:150 рублей, 12+.
Сказочные выходные с Литмузеем
В субботу, 27 января, маленьких самарцев и их родителей приглашают на выставку-квест «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Вместе с веселым деревянным человечком участники занятия пройдут через все приключения, спасутся от Карабаса-Барабаса и получат заветный Золотой ключик. Затем, по словам организаторов, вместе с руководителем театральной мастерской «Буффон» Натальей Мякишевой гости музея попробуют самостоятельно оживить марионеток и сыграть в настоящем кукольном театре.
27 января, 11:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена семейного билета: 300 рублей, 3+.
Сказка о хитрой Лисе
В воскресенье. 28 января, театр «Витражи» приглашает на премьеру «Лисичкины проказы». Это сказка, в которой Веселый Скоморох и Матрешка-Затейница превращаются в разных героев русских народных сказок, главное место в которых отведено плутовке Лисе.
28 января, 12:00, театр для всей семьи «Витражи» (улица Больничная, 1)
Цена билета: 300 рублей, 3+.
«Уральские пельмени» в Самаре
В воскресенье, 28 января, в наш город приедет шоу «Уральские пельмени». В программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Организаторы обещают, что гостей вечера ждет возможность стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.
28 января, 18:00, Окружной Дом офицеров (улица Шостаковича, 7)
Цена билета: от 2200 до 6000 рублей, 16+.
Рисуем, как Жорж Сёра
В субботу, 27 января, маленьких самарцев в возрасте от 5 до 9 лет приглашают на занятие, посвященное французскому художнику XIX века Жоржу Сёра. После увлекательной лекции о творчестве художника можно будет попробовать создать произведение в творческой манере мастера. На занятия необходимо брать вторую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
27 января, 16:00, музей для детей «Зеленка» (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: 250 рублей.
Разговор о городе, которого нет
В субботу, 27 января, жителей города приглашают на лекцию «Город, которого нет». Организаторы обещают, что это будет увлекательное путешествие по городу, который мог бы быть, если бы осуществились задуманные архитектурные проекты Самары. В какой бы Самаре мы жили? Как бы изменил нас с вами университетский комплекс, который мог разместиться в районе цирка? И как бы выглядел Ярмарочный спуск на набережную? И как преобразилась бы наша знаменитая панорама с Волги? Обо всем этом можно узнать на лекции Александра Житкова. Продолжительность лекции - 1,5 часа.
27 января, 12:00, Детская картинная галерея (улица Куйбышева, 139)
Цена билета:150 рублей, 12+.
Сказочные выходные с Литмузеем
В субботу, 27 января, маленьких самарцев и их родителей приглашают на выставку-квест «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Вместе с веселым деревянным человечком участники занятия пройдут через все приключения, спасутся от Карабаса-Барабаса и получат заветный Золотой ключик. Затем, по словам организаторов, вместе с руководителем театральной мастерской «Буффон» Натальей Мякишевой гости музея попробуют самостоятельно оживить марионеток и сыграть в настоящем кукольном театре.
27 января, 11:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена семейного билета: 300 рублей, 3+.
Сказка о хитрой Лисе
В воскресенье. 28 января, театр «Витражи» приглашает на премьеру «Лисичкины проказы». Это сказка, в которой Веселый Скоморох и Матрешка-Затейница превращаются в разных героев русских народных сказок, главное место в которых отведено плутовке Лисе.
28 января, 12:00, театр для всей семьи «Витражи» (улица Больничная, 1)
Цена билета: 300 рублей, 3+.
«Уральские пельмени» в Самаре
В воскресенье, 28 января, в наш город приедет шоу «Уральские пельмени». В программу вошли не только известные, ставшие классикой номера, но и новые постановки. Организаторы обещают, что гостей вечера ждет возможность стать реальным участником шоу, а не сожалеть, слушая рассказы тех, кто побывал на концерте.
28 января, 18:00, Окружной Дом офицеров (улица Шостаковича, 7)
Цена билета: от 2200 до 6000 рублей, 16+.
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