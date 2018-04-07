Выходные в Самаре: прогулки по Самарской площади, ритмы «Битлз» и «Мать Иисуса» в театре
На улице заметно потеплело, а это значит, что пора оторваться от телевизоров и диванов и начинать планировать свой предстоящий уик-энд. Смелее перепрыгиваем лужи и спешим попасть на самые интересные события этих выходных по версии sgpress.ru.
Встречаем весну в Литмузее
В субботу, 7 апреля, в Самарском литературном музее состоится интерактивное детское занятие «Грач на горе – весна во дворе». В ходе него юные посетители музея узнают народные способы встречи весны, а также научатся делать из теста самых «весенних» птиц-жаворонков.
7 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 8+.
Прогулка по Самарской площади
В субботу, 7 апреля, в музее «Детская картинная галерея» состоится виртуальная экскурсия «Самарская площадь». Лектор-историк Александр Житков устроит посетителям «путешествие во времени», по виртуальным и состоявшимся архитектурным проектам пространства, задуманного как парадные ворота нашего мегаполиса. Продолжительность экскурсии - 2 часа.
7 апреля, 15:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билета: взрослые - 150 рублей; студенты, пенсионеры, школьники - 100 рублей. 12+.
Детский выходной в музее Алабина
В субботу, 7 апреля, в музее Алабина пройдет творческое занятие для детей по работе с шерстью. В ходе него ребята своими руками сваляют бусины из шерсти. Записаться на занятие можно здесь. Телефоны для записи: (846)333-64-23, (846)333 25 18.
7 апреля, 11:00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: (взрослый, студенческий, пенсионный) – 100 рублей, детский – 200 рублей, льготный – 0 рублей. 0+.
Вечеринка в стиле «Битлз»
В субботу, 7 апреля, все желающие приглашаются на The Beatles party. На вечеринке прозвучат как лучшие сольные композиции легендарной четверки, так и музыка в духе 60-х от кавер-бэнда Pink Elephant, и «Скрипка лиса». Главное условие для участия – дресс-код в стиле 60-х: для парней - брюки-дудочки, брюки клеш, клетчатые рубашки, белые рубашки; для девушек - цветные платья и сарафаны.
7 апреля, 19:00, ивент-центр «Галерея» (улица Куйбышева, 103)
Цена билета: 300 рублей, с репостом этой записи – 200 рублей. 16+.
Притча от Учебного театра СГИК
В субботу, 7 апреля, и в воскресенье, 8 апреля, учебный театр СГИК представит на суд зрителя спектакль «Мать Иисуса». Поставленная по пьесе русского драматурга и сценариста Александра Володина «притча вне времени и пространства» поселит в сердце каждого зрителя вопрос о том, кем же был Иисус Христос.
7 апреля, 18:00, 8 апреля, 15:00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе. 12+
Встречаем весну в Литмузее
В субботу, 7 апреля, в Самарском литературном музее состоится интерактивное детское занятие «Грач на горе – весна во дворе». В ходе него юные посетители музея узнают народные способы встречи весны, а также научатся делать из теста самых «весенних» птиц-жаворонков.
7 апреля, 12:00, Самарский литературный музей (улица Фрунзе, 155)
Цена билета: 150 рублей, 8+.
Прогулка по Самарской площади
В субботу, 7 апреля, в музее «Детская картинная галерея» состоится виртуальная экскурсия «Самарская площадь». Лектор-историк Александр Житков устроит посетителям «путешествие во времени», по виртуальным и состоявшимся архитектурным проектам пространства, задуманного как парадные ворота нашего мегаполиса. Продолжительность экскурсии - 2 часа.
7 апреля, 15:00, музей «Детская картинная галерея» (улица Куйбышева, 139)
Цена билета: взрослые - 150 рублей; студенты, пенсионеры, школьники - 100 рублей. 12+.
Детский выходной в музее Алабина
В субботу, 7 апреля, в музее Алабина пройдет творческое занятие для детей по работе с шерстью. В ходе него ребята своими руками сваляют бусины из шерсти. Записаться на занятие можно здесь. Телефоны для записи: (846)333-64-23, (846)333 25 18.
7 апреля, 11:00, музей имени П.В. Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: (взрослый, студенческий, пенсионный) – 100 рублей, детский – 200 рублей, льготный – 0 рублей. 0+.
Вечеринка в стиле «Битлз»
В субботу, 7 апреля, все желающие приглашаются на The Beatles party. На вечеринке прозвучат как лучшие сольные композиции легендарной четверки, так и музыка в духе 60-х от кавер-бэнда Pink Elephant, и «Скрипка лиса». Главное условие для участия – дресс-код в стиле 60-х: для парней - брюки-дудочки, брюки клеш, клетчатые рубашки, белые рубашки; для девушек - цветные платья и сарафаны.
7 апреля, 19:00, ивент-центр «Галерея» (улица Куйбышева, 103)
Цена билета: 300 рублей, с репостом этой записи – 200 рублей. 16+.
Притча от Учебного театра СГИК
В субботу, 7 апреля, и в воскресенье, 8 апреля, учебный театр СГИК представит на суд зрителя спектакль «Мать Иисуса». Поставленная по пьесе русского драматурга и сценариста Александра Володина «притча вне времени и пространства» поселит в сердце каждого зрителя вопрос о том, кем же был Иисус Христос.
7 апреля, 18:00, 8 апреля, 15:00, учебный театр СГИК (улица Фрунзе, 138, II корпус СГИК)
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля на входе. 12+
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 апреля 2018
195
6 апреля 2018
279
6 апреля 2018
262
6 апреля 2018
239
6 апреля 2018
419
6 апреля 2018
250
6 апреля 2018
230
6 апреля 2018 , 17:13
195
На них будут указывать имена владельцев
6 апреля 2018 , 16:27
215
На сегодняшний день выполнены инженерно-техническое обследование учебного учреждения и...
6 апреля 2018 , 15:52
279
Е го срезали в питомнике и отправили на 22 большегрузах в Самару.
6 апреля 2018 , 15:24
262
Глава региона Дмитрий Азаров обратится к депутатам губернской думы и жителям во вторник, 10...
6 апреля 2018 , 14:28
198
На улице заметно потеплело, а это значит, что пора оторваться от телевизоров и диванов и...
6 апреля 2018 , 13:28
239
Кино про Великую Отечественную войну при поддержке Фонда кино и бюджете в 300 миллионов рублей...
6 апреля 2018 , 13:15
419
Из-за этого трамваи не ходили от Барбошиной поляны до 15 микрорайона.
6 апреля 2018 , 12:58
250
Полеты будет осуществлять авиакомпания UTair.
6 апреля 2018 , 12:51
230
"Камерная сцена" готовит премьерный спектакль.
6 апреля 2018 , 12:24
230
В феврале дежурный УФСБ по Самарской области получил информацию от коллег по Краснодарскому краю...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
20 марта 2018
3147
1
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
8 марта 2018
2563
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
15 марта 2018
1849
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
1718
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
27 марта 2018
1686
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
26 марта 2018
676
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
559
1
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
9 марта 2018
874
Ровно пять лет назад Олегу Белову после случившегося с ним несчастья (актера свалил с ног...
9 марта 2018
776
Эту выставку в галерее «Виктория» стоит посетить не только тем, кто в восхищении от...
9 марта 2018
1456
ДТП произошло в четверг, 8 марта, в 19:35 на 1125 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском...