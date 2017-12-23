Выходные в Самаре: подпеваем рэперу из Новочебоксарска, читаем сказки для обитателей самарского зоопарка и идем на бал
Вот и подошла к концу предпоследняя рабочая неделя в этом году. В предновогодней кутерьме позволим себе немного выдохнуть и провести предстоящие выходные интересно и познавательно. Как - расскажем в нашем традиционном обзоре.
«Священный рейв» от ATL
В субботу, 23 декабря, в наш город приедет один из наиболее популярных рэп-исполнителей - ATL. Организаторы обещают, что во время концерта прозвучат песни с альбома «Лимб», микстейп «Дисторшн» и наиболее резонирующие композиции с предыдущих релизов.
23 декабря, 19:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106 г)
Цена билета: от 1000 до 1500 рублей, 16+.
Читаем сказки для зверей
В субботу, 23 декабря, в самарской областной библиотеке пройдут рождественские чтения для детей и взрослых «Сказки для зверей». В начале необычного мероприятия прозвучат композиции на арфе, после чего все желающие смогут принять участие в литературной фотосессии, а также познакомиться с выставкой самых интересных книг для семейного чтения. В финальной части мероприятия главный зоотехник городского зоопарка Александр Кузовенко познакомит всех участников с лисицей Ричардом, кроликом Шустриком, скунсом Коко и другими питомцами зоопарка.
23 декабря, 18:00, отдел искусств СОУНБ (проспект Ленина, 14а, второй этаж)
Вход свободный, 3+.
В ожидании Нового года и Рождества
В субботу, 23 декабря, и в воскресенье, 24 декабря, в Музее модерна пройдут семейные предновогодние выходные. Организаторы приготовили для детей и взрослых музыкальный спектакль «Рождество в старинном доме» и экскурсию по особняку Курлиной. Телефон для справок 8(846) 333 24 98.
23-24 декабря, 13:00, Музей модерна (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: детский - 260 рублей, взрослый - 300 рублей, 6+.
Старая сказка на новый лад
В воскресенье, 24 декабря, в Филармонии пройдет второй концерт абонемента «Азбука джаза для детей и взрослых», где зрителям будет представлена музыкальная сказка-импровизация «Кот в сапогах выручает друзей». Это новый жанр музыкальной сказки, который сам автор обозначает как сказку-боевик. В центре внимания главный герой - Кот в сапогах, который, в отличие от своих предшественников, не только умен, мудр и находчив. Музыка новой сказки наполнена интонациями современной рок и поп - музыки.
24 декабря, Самарская государственная филармония (улица Фрунзе, 141)
Цена билета: от 200 до 45 рублей, 12+.
Диалоги об авангарде
В субботу, 23 декабря, в Самарском художественном музее пройдет эксклюзивное познавательное праздничное мероприятие «Диалоги с Филоновым», которое откроет зрителю мир самого загадочного художника, одного из столпов русского авангарда - Павла Филонова. Организаторы обещают, что посетители смогут проникнуть в лабораторию творческих поисков художника, ощутить себя учениками Мастера, научатся понимать его причудливый визуальный язык и попробуют создать в филоновском духе оригинальные новогодние подарки. Также в рамках мероприятия посетители смогут увидеть выставки «Анри Матисс. Взгляд», «Хрупкое чудо», «Открытое письмо XX века», посмотреть основную экспозицию музея и многое другое.
Также музей подготовил для посетителей подарки в виде магнитов с изображением работы Павла Филонова. Для получения магнита необходимо распечатать купон, купить билет в кассе музея и предъявить их в сувенирной лавке музея.
23 декабря, 18:00-22:00, Самарский художественный музей (улица Куйбышева, 92)
Цена билета: 250 рублей, 6+.
Идем на бал-маскарад
В субботу, 23 декабря, в музее Алабина пройдет традиционный бал-маскарад. Участников мероприятия ждет увлекательная программа: показательные выступления танцевальных коллективов Самары, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам. Для всех участников бала действует дресс-код: для кавалеров - брючный костюм, для дам - вечернее платье, желательно в пол.
23 декабря, музей Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: 100 рублей, 12+.
Знакомимся с северным оленем
В субботу, 23 декабря, в ТЦ «Амбар» приедет настоящий северный олень. Организаторы сообщают, что с ним можно будет познакомиться, погладить и сфотографировать. Северный олень будет в торговом центре 23,24,28,29 и 30 декабря.
23 декабря, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
«Священный рейв» от ATL
В субботу, 23 декабря, в наш город приедет один из наиболее популярных рэп-исполнителей - ATL. Организаторы обещают, что во время концерта прозвучат песни с альбома «Лимб», микстейп «Дисторшн» и наиболее резонирующие композиции с предыдущих релизов.
23 декабря, 19:00, КРЦ «Звезда» (улица Ново-Садовая, 106 г)
Цена билета: от 1000 до 1500 рублей, 16+.
Читаем сказки для зверей
В субботу, 23 декабря, в самарской областной библиотеке пройдут рождественские чтения для детей и взрослых «Сказки для зверей». В начале необычного мероприятия прозвучат композиции на арфе, после чего все желающие смогут принять участие в литературной фотосессии, а также познакомиться с выставкой самых интересных книг для семейного чтения. В финальной части мероприятия главный зоотехник городского зоопарка Александр Кузовенко познакомит всех участников с лисицей Ричардом, кроликом Шустриком, скунсом Коко и другими питомцами зоопарка.
23 декабря, 18:00, отдел искусств СОУНБ (проспект Ленина, 14а, второй этаж)
Вход свободный, 3+.
В ожидании Нового года и Рождества
В субботу, 23 декабря, и в воскресенье, 24 декабря, в Музее модерна пройдут семейные предновогодние выходные. Организаторы приготовили для детей и взрослых музыкальный спектакль «Рождество в старинном доме» и экскурсию по особняку Курлиной. Телефон для справок 8(846) 333 24 98.
23-24 декабря, 13:00, Музей модерна (улица Красноармейская, 15)
Цена билета: детский - 260 рублей, взрослый - 300 рублей, 6+.
Старая сказка на новый лад
В воскресенье, 24 декабря, в Филармонии пройдет второй концерт абонемента «Азбука джаза для детей и взрослых», где зрителям будет представлена музыкальная сказка-импровизация «Кот в сапогах выручает друзей». Это новый жанр музыкальной сказки, который сам автор обозначает как сказку-боевик. В центре внимания главный герой - Кот в сапогах, который, в отличие от своих предшественников, не только умен, мудр и находчив. Музыка новой сказки наполнена интонациями современной рок и поп - музыки.
24 декабря, Самарская государственная филармония (улица Фрунзе, 141)
Цена билета: от 200 до 45 рублей, 12+.
Диалоги об авангарде
В субботу, 23 декабря, в Самарском художественном музее пройдет эксклюзивное познавательное праздничное мероприятие «Диалоги с Филоновым», которое откроет зрителю мир самого загадочного художника, одного из столпов русского авангарда - Павла Филонова. Организаторы обещают, что посетители смогут проникнуть в лабораторию творческих поисков художника, ощутить себя учениками Мастера, научатся понимать его причудливый визуальный язык и попробуют создать в филоновском духе оригинальные новогодние подарки. Также в рамках мероприятия посетители смогут увидеть выставки «Анри Матисс. Взгляд», «Хрупкое чудо», «Открытое письмо XX века», посмотреть основную экспозицию музея и многое другое.
Также музей подготовил для посетителей подарки в виде магнитов с изображением работы Павла Филонова. Для получения магнита необходимо распечатать купон, купить билет в кассе музея и предъявить их в сувенирной лавке музея.
23 декабря, 18:00-22:00, Самарский художественный музей (улица Куйбышева, 92)
Цена билета: 250 рублей, 6+.
Идем на бал-маскарад
В субботу, 23 декабря, в музее Алабина пройдет традиционный бал-маскарад. Участников мероприятия ждет увлекательная программа: показательные выступления танцевальных коллективов Самары, игры-котильоны, а также мастер-классы по танцам. Для всех участников бала действует дресс-код: для кавалеров - брючный костюм, для дам - вечернее платье, желательно в пол.
23 декабря, музей Алабина (улица Ленинская, 142)
Цена билета: 100 рублей, 12+.
Знакомимся с северным оленем
В субботу, 23 декабря, в ТЦ «Амбар» приедет настоящий северный олень. Организаторы сообщают, что с ним можно будет познакомиться, погладить и сфотографировать. Северный олень будет в торговом центре 23,24,28,29 и 30 декабря.
23 декабря, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 декабря 2017
377
22 декабря 2017
408
22 декабря 2017
275
22 декабря 2017
257
22 декабря 2017
293
23 декабря 2017 , 13:42
205
Уже шестой сезон идущее с феноменальным успехом шоу «Голос» открывает зрителям новые...
23 декабря 2017 , 10:15
225
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
23 декабря 2017 , 10:11
183
Французский гражданин Миша Румянцев обратился в Альянс Франсез Самара с просьбой помочь...
22 декабря 2017 , 21:17
367
Такие первоначальные меры по реструктуризации задолженности субъектов РФ предложил президент...
22 декабря 2017 , 17:54
377
Все посетители площади Куйбышева 31 декабря смогут сфотографироваться с талисманом ЧМ-2018.
22 декабря 2017 , 17:50
408
Авария произошла в четверг, 21 декабря, в 11:10.
22 декабря 2017 , 16:57
275
Это связано с праздничными мероприятиями на площади Куйбышева.
22 декабря 2017 , 16:00
276
В субботу, 23 декабря, в 18:00 Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а) приглашает детей...
22 декабря 2017 , 15:47
257
Финал соревнований состоялся в четверг, 21 декабря.
22 декабря 2017 , 14:46
297
Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
31
30 ноября 2017
5805
1
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
24 ноября 2017
2691
Вечером в субботу, 25 ноября, до старта Чемпионата мира 2018 года в России останется 200 дней....
8 декабря 2017
2169
Стала известна дата первого футбольного матча на стадионе «Самара Арена». 7 апреля...
1 декабря 2017
1551
В московском Кремле состоялась жеребьевка участников финальной части Чемпионата мира по футболу...
17 декабря 2017
1346
По этой причине жителей Самары просят ограничить потребление воды.
7 декабря 2017
556
Общественные объединения и сегодня помогают юношам и девушкам выработать гражданскую позицию и...
11 декабря 2017
529
В понедельник, 11 декабря, на сетях ООО «Самарские коммунальные системы» произошла...
11 декабря 2017
598
В субботу, 9 декабря, по решению Самарского районного суда его арестовали до 8 февраля 2018...
23 ноября 2017
793
В Москве прошла XXIV церемония вручения национальной теннисной премии.
23 ноября 2017
392
Инцидент произошел 23 сентября этого года на улице 50 лет Октября в селе Приволжье.