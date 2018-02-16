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Выходные в Самаре: отмечаем Масленицу, смотрим музыкальный спектакль и выбираем питомца

На носу главный блинный праздник - Масленица, поэтому предстоящий уик-энд будет наполнен праздничными событиями. Впрочем, и традиционных субботне-воскресных развлечений самарцам предлагают немало. Подробнее о них – в обзоре sgpress.ru.

Широкая Масленица

В воскресенье, 18 февраля, на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт: выступят лучшие коллективы города и области. Также гостей ждут игры в традициях русских народных сказок, кукольные спектакли для детей, шоу богатырей. Посетители смогут посоревноваться в исполнении частушек и народных песен, полакомиться блинами и сделать памятные карточки в различных фотозонах. Подробную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

















18 февраля, 12:00, площадь Куйбышева.
Вход свободный, 0+.

В воскресенье, 18 февраля, Масленицу отметят и в парках - Юрия Гагарина, Дружбы и сквере «Дубовая роща» в микрорайоне Волгарь. Посетителей с 11:00 до 12:30 ждут концертная программа, ярмарка, бесплатные блины и горячий чай. А в 12:00 своих гостей встретят представлениями парки «Воронежские озера» и Молодежный. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах с подарками.



























18 февраля, 11:00 - парки Юрия Гагарина, «Дружба», сквер «Дубовая роща»; 12:00 - парки Молодежный и «Воронежские озера». Вход свободный, 0+.

Кроме того, в воскресенье, 18 февраля, состоится праздничная программа по случаю Масленицы в историческом парке «Россия – моя история». В 14:00 начнется масленичный концерт, в котором примут участие фольклорный ансамбль и творческие коллективы Дома дружбы народов. Также для детей будут организованы мастер-классы. Юные посетители смогут самостоятельно сделать куклу Маслёну. Занятия пройдут в 11:30 и 13:00.




























18 февраля, парк «Россия – моя история», ТРК «Гудок» (ул. Красноармейская,131).
Цена билета на концерт – 100 рублей, на мастер-класс – 50 рублей, 6+.

В субботу, 17 февраля, в Детской картинной галерее также отметят Масленицу. Для жителей проведут экскурсию по музею. Потом можно послушать лекцию и узнать, какими были пряничные традиции на Руси. А на мастер-классе мастер вырежет пряничную доску и уже готовые пряники из соленого теста, а посетители смогут их расписать. Также днем можно будет посетить вторую лекцию и познакомиться с традициями празднования Масленицы. Потом пройдет мастер-класс по изготовлению главной героини праздника - куклы Масленицы.





















17 февраля, музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139).

10.00, 14:00 – экскурсия.
Цена билета: для дошкольников - бесплатно, школьники - 100 рублей, взрослые - 150 рублей, 3+.

12.00 - лекция «Искусство праздника. Русский пряник» + мастер-класс «Пряничная доска и расписные пряники».
Цена билета: 200 рублей, 3+.

15.00 – лекция «Традиции празднования Масленицы» + мастер-класс «Изготовление куклы «Масленица».
Цена билета: 200 рублей, 3+.

Посетить выставку и музыкальный спектакль

В субботу, 17 февраля, музей Модерна приглашает на семейный выходной. Гости смогут посетить экскурсию по постоянной экспозиции, а также познакомиться с уникальной фотовыставкой «Россия 1917. Хроника революции» и выставкой «Взрыв».

17 февраля, 13:00, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).
Семейный билет (двое взрослых + ребенок / взрослый + двое детей) - 300 рублей, 6+.

В этот же день в музее Модерна пройдет музыкальный спектакль «Девочка с синей флейтой». Прозвучат фортепианные дуэты Моцарта. В роли Девочки с синей флейтой, которая помогла юному Вольфгангу Амадею Моцарту стать композитором, выступит ученица Центральной музыкальной школы София Фефилова.

17 февраля, 14:00, музей Модерна (ул. Фрунзе, 159).
Цена билета - 200 рублей (взрослый), 100 рублей (детский), 6+.

Выставка кошек

В субботу, 17 февраля, в ТК «Амбар» в 11:00 откроется выставка кошек от самарского приюта для животных «Надежда». Все желающие смогут познакомиться с кошками и совершенно бесплатно забрать понравившееся животное к себе домой. Животные стерилизованы/кастрированы, обработаны, привиты от болезней.






























17 февраля, с 11:00 до 17:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.

Смотрим драму

В субботу, 17 февраля, в «Учебном театре», созданном в Самарском институте культуры, студенты покажут современную драму «Торч». Спектакль поставлен по пьесе Юлии Зелениной.

17 февраля, 18:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе 138).
Цена билета: 150 рублей, 15+. 


Дата: 16 февраля 2018 , 12:00
128
Автор текста: Ксения Кармазина
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