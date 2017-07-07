Выходные в Самаре: отмечаем День семьи, любви и верности, участвуем в Гонке героев и отправляемся в сказочное путешествие

В субботу, 8 июля, сразу в двух парках Самары – Щорса и Гагарина – отметят Всероссийский день семьи, любви и верности.В парке Щорса выступят артисты цирка и солисты Театра оперы и балета. Также в этот день пройдут конкурсы, мастер-классы, дегустация сладостей и чествование многодетных семей.В парке Гагарина для посетителей проведут конкурсы с призами, состоятся шоу капоэйра и фотосессии. В 12:00 пройдет шуточная церемония бракосочетания для всех желающих. Кроме того, посетители смогут стать донорами и сдать кровь прямо в парке (для этого нужно иметь при себе паспорт). Доноры получат памятные подарки и бесплатный чай с печеньем.8 июля, 11:00, Парк Щорса.8 июля, 10:00, Парк Гагарина (вход со стороны улицы Советской Армии, возле стадиона).Вход свободный, 0+.В субботу, 8 июля, День семьи, любви и верности приглашают отметить и в ТЦ «Мега Сити». В программе мероприятия запланированы игры с героями мультфильма «Щенячий патруль», шоу гигантских мыльных пузырей, аттракцион «Человек в шаре».

8 июля, 12:00, ТЦ «Мега Сити», 2 этаж (ул. Ново-Садовая, 160М).Вход свободный, 3+.В субботу, 8 июля, на полигоне «Рощинский» откроется новый этап «Гонки Героев». Несколько команд по 10 человек преодолеют 8-километровую трассу, которая состоит из более 20 препятствий. По участникам соревнований ведётся «огонь» холостыми выстрелами из автоматов и пулемётов Калашникова, а также орудий танков и боевых машин пехоты. Одно из испытаний - проползти под танком. Для зрителей и участников будет работать фан-зона, фуд-корт. Кроме того, будут подготовлены разнообразные конкурсы с призами.8 июля, 10:00, полигон «Рощинский» (Волжский район, 53°03'19.6"N 50°26'35.9"E).Цена билета: 2500 руб., 18+.В субботу, 8 июля, известный историк и краевед Александр Житков проведет пешеходную экскурсию «Немецкие истории в русском городе». Участники посетят Лютеранскую кирху, усадьбы Клодта и Вернера, дома Винника и Греве. Также пришедшие смогут узнать, за что убили губернатора Блока и чем известен губернатор Грот, куда «пропали» дети аптекаря Греве и сколько пароходов построил промышленник Бенке, почему католический костел переделали в лютеранскую церковь и как связаны с немцами Ленин, Чапаев и Куйбышев. Организаторы также отмечают, что если будет плохая похода, по этому же маршруту состоится виртуальная экскурсия в стенах музея. Обязательна предварительная запись по телефону 332-43-98.8 июля, 12:00, музей Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: школьники, студенты – 100 руб., взрослые - 150 руб., 12+.В субботу, 8 июля, всех желающих приглашают поучаствовать в веломарафоне «Наркотикам – нет! Выбирай велосипед!». Программа будет состоять из двух видов: этап «Кросс-кантри» для взрослых и гонка беговелов для детей от 2 лет.8 июля, 10:15, Загородный парк.Вход свободный, 2+.В воскресенье, 9 июля, юных жителей приглашают на детское занятие «Калейдоскоп литературных сказок и сказочных приключений». Ребята отправятся в путешествие по сказкам Носова, Пушкина, Андерсена, Сент-Экзюпери, Линдгрен. Малышам предстоит изобразить героев некоторых сказок, пройти удивительные сказочные испытания, смастерить своими руками любимый цветок Маленького принца - розу.9 июля, 12:00, Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).Цена билета: 100 руб, 7+.В воскресенье, 9 июля, галерея «Виктория» в последний день выставочного сезона приглашает на концерт певицы Анны Золотовой под аккомпанемент пианистки Марианны Новиковой. Анна Золотова - выпускница питерской консерватории имени Римского-Корсакова, участница проекта «Голос» на Первом канале, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Гости мероприятия смогут услышать фрагменты из опер Моцарта, Пуччини, Верди, Доницетти, Римского-Корсакова.9 июля, 15:00, галерея «Виктория» (ул. Некрасовская,2).Вход свободный, 6+.