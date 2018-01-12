Выходные в Самаре: колядуем на Ленинградке, штурмуем снежную крепость и смотрим спектакли
Когда главные новогодние праздники позади, но праздничное настроение осталось, можно спланировать выходные, на которые выпал старый Новый год. Читаем самые интересные мероприятия в традиционном обзоре от sgpress.ru.
Колядки на Ленинградке
Колядки на Ленинградке
В субботу, 13 января, в Самаре пройдут «Колядки на Ленинградке». Более 100 фольклористов в традиционных народных костюмах прошествуют по улице Ленинградской - от Галактионовской до Куйбышева. В программе - песни, частушки, танцы и игра на народных инструментах.
13 января, с 14:00 до 16:00, ул. Ленинградская.
Вход свободный, 0+.
Узнать о елочных игрушках
В субботу, 13 января, краевед Александр Житков проведет лекцию «Елочные игрушки - история и современность». Это будет рассказ о елке и традиции ее украшать игрушками, о том, почему на ветках можно увидеть и грибы, и снеговика, и слона, и целый набор сказочных героев, о технологиях изготовления игрушек и многом другом. Нужна предварительная запись на лекцию по телефону 332-43-98.
13 января, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).
Цена билета: 150 рублей, 6+.
Старый Новый год в филармонии
В субботу, 13 января, в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт «И снова старый Новый год…». На сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением дирижера и аранжировщика программы Андрея Медведева выступит обладательница премии «Музыкант» за лучший классический вокал Лариса Луста.
13 января, 19:00, Самарская государственная филармония (улица Фрунзе, 141).
Цена билета: от 400 до 1700 рублей, 6+.
Рождественский спектакль
В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, в музее Алабина пройдут спектакли «Рождество в старинном доме». Рождественское представление в трех частях проведут в читальном зале библиотеки музея Алабина. Первая глава «Новогодний сюрприз для детей» поведает о традиции установки домашней ёлки в конце XIX века. Вторая – представит традиционный вертеп. Третья – воссоздаст легенду о рождении Младенца в яслях.
13 и 14 января, 12:00, музей Алабина (улица Ленинская, 142).
Цена билета: 200 рублей, 6+.
Узнать про Рождество и игры дворянских детей
В воскресенье, 14 января, Самарский литмузей приглашает детей на увлекательную экскурсию «В гостях у Никиты и Темы. Мир дворянского ребенка: игры, забавы, занятия». Маленькие посетители отправятся на полтора столетия назад и познакомятся со старинными вещами и предметами быта, игрушками, детскими играми. В некоторые игры ребята поиграют: «Задачи в круге», бирюльки, «Блошки», «Фурчалка» («Диаболо»), жмурки. Нужна запись по телефону 332-11-22.
14 января, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 100 рублей, 8+.
Также в субботу, 14 января, в литмузее пройдет театрально-игровое действо «Рождественская сказка для взрослых». Посетителям расскажут, как готовились к этому празднику наши предки, какие блюда украшали рождественский стол и что такое «козуля» из соленого теста. Также гостей познакомят с библейской историей о рождении спасителя мира.
14 января, 15:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 150 рублей, 14+.
Фестиваль народных забав
В воскресенье, 14 января, жителей Самары приглашают на ежегодный фестиваль зимних народных забав «Славянская зима». В программе - традиционные русские народные игры на свежем воздухе, потешные бои, штурм снежной крепости, выставка изделий народного творчества. Также организаторы проведут различные конкурсы с призами.
14 января, 12:00, Загородный парк.
Вход свободный, 0+.
Рождественский спектакль
В субботу и воскресенье, 13 и 14 января, в музее Алабина пройдут спектакли «Рождество в старинном доме». Рождественское представление в трех частях проведут в читальном зале библиотеки музея Алабина. Первая глава «Новогодний сюрприз для детей» поведает о традиции установки домашней ёлки в конце XIX века. Вторая – представит традиционный вертеп. Третья – воссоздаст легенду о рождении Младенца в яслях.
13 и 14 января, 12:00, музей Алабина (улица Ленинская, 142).
Цена билета: 200 рублей, 6+.
Узнать про Рождество и игры дворянских детей
В воскресенье, 14 января, Самарский литмузей приглашает детей на увлекательную экскурсию «В гостях у Никиты и Темы. Мир дворянского ребенка: игры, забавы, занятия». Маленькие посетители отправятся на полтора столетия назад и познакомятся со старинными вещами и предметами быта, игрушками, детскими играми. В некоторые игры ребята поиграют: «Задачи в круге», бирюльки, «Блошки», «Фурчалка» («Диаболо»), жмурки. Нужна запись по телефону 332-11-22.
14 января, 12:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 100 рублей, 8+.
Также в субботу, 14 января, в литмузее пройдет театрально-игровое действо «Рождественская сказка для взрослых». Посетителям расскажут, как готовились к этому празднику наши предки, какие блюда украшали рождественский стол и что такое «козуля» из соленого теста. Также гостей познакомят с библейской историей о рождении спасителя мира.
14 января, 15:00, Самарский литературный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 150 рублей, 14+.
Фестиваль народных забав
В воскресенье, 14 января, жителей Самары приглашают на ежегодный фестиваль зимних народных забав «Славянская зима». В программе - традиционные русские народные игры на свежем воздухе, потешные бои, штурм снежной крепости, выставка изделий народного творчества. Также организаторы проведут различные конкурсы с призами.
14 января, 12:00, Загородный парк.
Вход свободный, 0+.
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