Выходные в Самаре: колядуем на Ленинградке, штурмуем снежную крепость и смотрим спектакли

Когда главные новогодние праздники позади, но праздничное настроение осталось, можно спланировать выходные, на которые выпал старый Новый год. Читаем самые интересные мероприятия в традиционном обзоре от sgpress.ru.



Колядки на Ленинградке



В субботу, 13 января, в Самаре пройдут «Колядки на Ленинградке». Более 100 фольклористов в традиционных народных костюмах прошествуют по улице Ленинградской - от Галактионовской до Куйбышева. В программе - песни, частушки, танцы и игра на народных инструментах.















































13 января, с 14:00 до 16:00, ул. Ленинградская.

Вход свободный, 0+.



Узнать о елочных игрушках



В субботу, 13 января, краевед Александр Житков проведет лекцию «Елочные игрушки - история и современность». Это будет рассказ о елке и традиции ее украшать игрушками, о том, почему на ветках можно увидеть и грибы, и снеговика, и слона, и целый набор сказочных героев, о технологиях изготовления игрушек и многом другом. Нужна предварительная запись на лекцию по телефону 332-43-98.





















































13 января, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).

Цена билета: 150 рублей, 6+.



Старый Новый год в филармонии



В субботу, 13 января, в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт «И снова старый Новый год…». На сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением дирижера и аранжировщика программы Андрея Медведева выступит обладательница премии «Музыкант» за лучший классический вокал Лариса Луста.













































13 января, 19:00, Самарская государственная филармония (улица Фрунзе, 141). В субботу, 13 января, в Самаре пройдут «Колядки на Ленинградке». Более 100 фольклористов в традиционных народных костюмах прошествуют по улице Ленинградской - от Галактионовской до Куйбышева. В программе - песни, частушки, танцы и игра на народных инструментах.13 января, с 14:00 до 16:00, ул. Ленинградская.Вход свободный, 0+.В субботу, 13 января, краевед Александр Житков проведет лекцию «Елочные игрушки - история и современность». Это будет рассказ о елке и традиции ее украшать игрушками, о том, почему на ветках можно увидеть и грибы, и снеговика, и слона, и целый набор сказочных героев, о технологиях изготовления игрушек и многом другом. Нужна предварительная запись на лекцию по телефону 332-43-98.13 января, 13.00, Детская картинная галерея (ул. Куйбышева, 139).Цена билета: 150 рублей, 6+.В субботу, 13 января, в Концертном зале Самарской филармонии состоится концерт «И снова старый Новый год…». На сцене вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии под управлением дирижера и аранжировщика программы Андрея Медведева выступит обладательница премии «Музыкант» за лучший классический вокал Лариса Луста.13 января, 19:00, Самарская государственная филармония (улица Фрунзе, 141).