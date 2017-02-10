Выходные в Самаре: как развлечься накануне Дня святого Валентина?

На носу самый романтичный праздник года – День всех влюбленных. 14 февраля выпадает на будний день, поэтому предстоящий уик-энд будет наполнен предпраздничными событиями. Впрочем, и традиционных субботне-воскресных развлечений самарцам предлагают немало. Подробнее о них – в обзоре sgpress.ru.



С 11 до 14 февраля, музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Цена билета: экскурсия – 80 руб. (взрослый), 40 руб. (детский, до 6 лет - бесплатно), мастер-класс - 100 руб.





12 февраля, 10:30, 13:00, Самарская государственная филармония. ( ул. Фрунзе, 141).

Цена билета: от 300 до 400 руб., 6+.







12 февраля, с 12:00 до 19:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).

Вход свободный, 0+.







С 11 до 14 февраля музей Алабина приглашает на занятия для детей. На мастер-классе можно будет изготовить открытку-валентинку, а также сделать снимок на память в романтичной фотозоне в холле учреждения. Необходима предварительная запись.Также гости музея смогут посетить экскурсию, на которой узнают о том, как нашли свою вторую половинку выдающиеся жители самарского края. Сотрудники музея также расскажут о славянских покровителях семьи и брака – Петре и Февронии Муромских и о символах любви и верности. В экспозиции будут представлены старинные открытки и альбом уездной барышни со стихами и пожеланиями от ее друзей.11 и 12 февраля премьерный спектакль «Марьино поле» презентуют выпускники СГИКа. Актеры покажут постановку по фантастической пьесе уральского драматурга Олега Богаева. Режиссёр-постановщик: заслуженный артист РФ Ольга Агапова.11 февраля, 18:00; 12 февраля 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд. 38).Цена билета: 200 руб., 6+.12 февраля Самарской филармонии пройдет показ комедии «Валентинов день» с участием Юлии Меньшовой, Константина Юшкевича и Олеси Железняк. Спектакль повествует об истории человеческой любви. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую из одного временного отрезка в другой. Режиссер: Роман Самгин.12 февраля, 19:00, Самарская государственная филармония. ( ул. Фрунзе, 141).Цена билета: от 900 до 2800 руб., 12+.12 февраля в Самарской филармонии арт-группа «Эдельвейс» покажет детский спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» по мотивам повести Сельмы Лагерлёф. Режиссер-постановщик: заслуженный артист РФ Сергей Куранов.12 февраля в ТК «Амбар» в 12:00 откроется выставка собак и кошек от самарского приюта для животных «Надежда». Все желающие смогут познакомиться с кошками и маленькими щенками и совершенно бесплатно забрать понравившееся животное к себе домой. Животные стерилизованы/кастрированы, обработаны, привиты от болезней. На площадке будет работать профессиональный фотограф.