Выходные в Самаре: как развлечься накануне Дня святого Валентина?
На носу самый романтичный праздник года – День всех влюбленных. 14 февраля выпадает на будний день, поэтому предстоящий уик-энд будет наполнен предпраздничными событиями. Впрочем, и традиционных субботне-воскресных развлечений самарцам предлагают немало. Подробнее о них – в обзоре sgpress.ru.
Лыжный марафон
11 февраля в учебно-спортивном центре «Чайка» пройдет XXXV Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». В программе соревнований: забеги на различные дистанции и детский забег (5-6 лет) на 500 метров. В мероприятии могут принять участие не только профессионалы, но и любители. В рамках спортивного праздника пройдут конкурсы, будут работать детские площадки. Полную программу мероприятия и форму заявки на участие можно посмотреть здесь.
11 февраля, 10:00, УСЦ «Чайка» (п. Управленческий, Красноглинское шоссе, 116).
Вход свободный, 0+.
В воскресенье, 12 февраля, в парке Дружбы состоится «Малая лыжня». Мероприятие ориентировано на людей с ограниченными возможностями здоровья, но принять участие в лыжных гонках может любой желающий. Каждого финишировавшего ждет сладкий приз, а победители получат дипломы и медали. Кроме того, в этот день все участники соревнований смогут воспользоваться бесплатным прокатом коньков на катке, на котором начала работать «Love-почта».
12 февраля, 14:00, парк Дружбы.
Вход свободный, 0+.
Концерт органной музыки
11 февраля в зале самарской кирхи состоятся два концерта органной музыки Il basso ostinato. На концерте прозвучат произведения Баха, Букстехуде, Муффата, Фрескобальди и Бруна в исполнении органиста церкви святой Екатерины Санкт-Петербурга Андрея Коломийцева.
11 февраля, 15:00 и 18:00, Евангелическо-лютеранская церковь святого Георга (кирха), (Куйбышева, 115-117).
Цена: благотворительный взнос - 200-300 руб., 8+.
VLNY на дне рождения ТЦ
11 февраля состоится большой праздничный концерт в честь дня рождения ТЦ «Мега». Для всех посетителей выступит самарская инди-рок группа «VLNY», а после выступления пройдет автограф-сессия. Кроме концерта в программе праздника - шопинг-квест, фотосессии, мастер-классы для малышей и открытие новых шоу-румов.
11 февраля в 18:00, ТЦ «Мега», Московское шоссе, 24 км.
Вход свободный, 0+.
Мастер-классы «Валентин и валентинки»
С 11 до 14 февраля музей Алабина приглашает на занятия для детей. На мастер-классе можно будет изготовить открытку-валентинку, а также сделать снимок на память в романтичной фотозоне в холле учреждения. Необходима предварительная запись.
Также гости музея смогут посетить экскурсию, на которой узнают о том, как нашли свою вторую половинку выдающиеся жители самарского края. Сотрудники музея также расскажут о славянских покровителях семьи и брака – Петре и Февронии Муромских и о символах любви и верности. В экспозиции будут представлены старинные открытки и альбом уездной барышни со стихами и пожеланиями от ее друзей.
С 11 до 14 февраля, музей им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: экскурсия – 80 руб. (взрослый), 40 руб. (детский, до 6 лет - бесплатно), мастер-класс - 100 руб.
Постановка от выпускников СГИКа
11 и 12 февраля премьерный спектакль «Марьино поле» презентуют выпускники СГИКа. Актеры покажут постановку по фантастической пьесе уральского драматурга Олега Богаева. Режиссёр-постановщик: заслуженный артист РФ Ольга Агапова.
11 февраля, 18:00; 12 февраля 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд. 38).
Цена билета: 200 руб., 6+.
Спектакль «Валентинов день»
12 февраля Самарской филармонии пройдет показ комедии «Валентинов день» с участием Юлии Меньшовой, Константина Юшкевича и Олеси Железняк. Спектакль повествует об истории человеческой любви. Развитие сюжета основано на постоянных переходах из одной ситуации в другую из одного временного отрезка в другой. Режиссер: Роман Самгин.
12 февраля, 19:00, Самарская государственная филармония. ( ул. Фрунзе, 141).
Цена билета: от 900 до 2800 руб., 12+.
Музыкальный спектакль
12 февраля в Самарской филармонии арт-группа «Эдельвейс» покажет детский спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями» по мотивам повести Сельмы Лагерлёф. Режиссер-постановщик: заслуженный артист РФ Сергей Куранов.
12 февраля, 10:30, 13:00, Самарская государственная филармония. ( ул. Фрунзе, 141).
Цена билета: от 300 до 400 руб., 6+.
Выставка кошек и щенков
12 февраля в ТК «Амбар» в 12:00 откроется выставка собак и кошек от самарского приюта для животных «Надежда». Все желающие смогут познакомиться с кошками и маленькими щенками и совершенно бесплатно забрать понравившееся животное к себе домой. Животные стерилизованы/кастрированы, обработаны, привиты от болезней. На площадке будет работать профессиональный фотограф.
12 февраля, с 12:00 до 19:00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).
Вход свободный, 0+.
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