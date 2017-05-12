Выходные в Самаре: идем слушать группу «Ленинград» или джаз, смотреть спектакли и знакомиться с котятами ягуара
Предлагаем вашему вниманию план досуга на ближайший уикенд. Что еще кроме прогулок ожидает нас в грядущие майские выходные, поведает наш традиционный обзор самых интересных развлечений от sgpress.ru.
Группа «Ленинград» на дне рождения «Крыльев Советов»
13 мая на самарском стадионе «Металлург» музыкальная группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев». Сразу после матча «Крыльев Советов» и «Зенита» болельщиков ожидает концертное шоу. Музыканты приготовят полноценное выступление для болельщиков из Самары и Санкт-Петербурга.
13 мая, 17:00, стадион «Металлург» (ул. Строителей, 1).
Цена билета: от 1000 руб., 18+.
Трехдневный джазовый фестиваль
13, 14 и 19 мая сразу на нескольких площадках Самары пройдет международный джазовый фестиваль «Moving Club Meets Friends-2017».
13 мая в ДК Железнодорожников фестиваль откроет музыкальная группа из Франции - DAM'NCO. Компанию им составят выдающийся российский бас-гитарист Антон Давидянц и московский квартет Анатолия Осипова.
13 мая, 18:00, ДК Железнодорожников (Льва Толстого, 94).
Цена билета: от 1000 руб., 12+.
14 мая фестиваль продолжится в молле «Парк Хаус». Там выступят более десяти коллективов из разных городов России, которые исполнят традиционный и современный джаз.
14 мая. 12:00. МОЛЛ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81а).
Вход свободный, 0+.
В тот же день состоится детский джазовый фестиваль в Центре Социализации Молодежи, а в баре Bridge Bardo - концертная программа и дружеский Jam Session с артистами фестиваля.
14 мая, 16:00, Центр Социализации Молодежи (Куйбышева, 131);
Вход свободный, 0+.
14 мая, 19:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а).
Цена билета: 200 руб., 12+.
14 мая вечером в Muzcafe Bootlegger выступит с большой сольной программой московский ретро-джаз-бэнд Real Jam.
14 мая, 21:30, Muzcafe Bootlegger (Дачная, 2г).
Цена билета: 500 руб., 18+.
19 мая в баре Bridge Bardo фестиваль завершится концертом фортепианного трио из Люксембурга Dосk in Absolute.
19 мая, 20:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а);
Цена билета: 500 руб., 18+.
Познакомиться с котятами ягуара
13 мая в самарском зоопарке горожан приглашают познакомиться с новорожденными котятами ягуара. Самец и самка появились на свет 12 апреля. В первые месяцы жизни малышей публике не показывали, поскольку они должны были окрепнуть и подрасти. Родителями котенка стала семейная пара южноамериканских ягуаров, живущих в Самарском зоопарке – Кекс и Нуар.
13 мая, 13:00, Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).
Цена билета за вход в зоопарк: детям до 2 лет – бесплатно, с 2 до 7 лет – 150 руб., остальные граждане - 300 рублей.
Спектакль «Моя счастливая жизнь»
13 мая в ОДО пройдет спектакль «Моя счастливая жизнь» по пьесе драматурга Елены Ерпылёвой «Диалоги по поводу американского джаза». Актриса Светлана Иванникова и рок-музыкант Светлана Сурганова в новом для себя амплуа драматической актрисы сыграют в стремительном философском моноспектакле со знатной дозой самоиронии и юмора.
13 мая, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).
Цена билета: от 600 руб., 16+.
Посмотреть мультфильм об экологии
13 мая маленьких самарцев приглашают посетить познавательное занятие, приуроченное к Году экологии в России. Ребята познакомятся с интересными фактами об окружающем мире, узнают о современных проблемах экологии и охраны окружающей среды, научатся важным правилам жизни в гармонии с природой. На память о занятии участники изготовят украшение-сувенир. Завершится занятие просмотром мультфильма «Мальчик и Земля». Телефон для записи 333-64-23.
13 мая, 11:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: детский - 40 руб., взрослый – 80 руб., 3+.
Детский спектакль «Журавушка»
14 мая театр «Витражи» покажет постановку «Журавушка», включающую в себя инсценировки русских народных сказок «Лиса и журавль», «Журавль и цапля», «Как лиса летать училась». Актеры покажут историю, в которой на выручку глупости и поспешности приходят забота и участие, обман наказывается обманом, а пустое упрямство ни к чему не приводит.
14 мая, 12:00, театр «Витражи», ул. Больничная, 1 (бывший клуб ТТУ).
Цена билета: 250 руб., 3+.
Фестиваль «Виват, Баян!»
14 мая в самарской филармонии пройдет «Концерт премьер» в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки «Виват, Баян!». Кульминацией станет выступление основателя и художественного руководителя этого ежегодного музыкального события, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. В концерте прозвучат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки.
14 мая, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, д. 141).
Цена билетов: от 450 руб., 6+.
Игра-квест «Их военное детство»
14 мая юных жителей приглашают на игру-квест «Их военное детство». Ребята узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и как заваривали чай. Маленькие посетители смогут приготовить чай по рецепту военного времени, сделать модели военных самолетов и поиграть в партизан-разведчиков. Требуется предварительная запись.
14 мая, 12:00. Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 100 руб. , 8+.
Группа «Ленинград» на дне рождения «Крыльев Советов»
13 мая на самарском стадионе «Металлург» музыкальная группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев». Сразу после матча «Крыльев Советов» и «Зенита» болельщиков ожидает концертное шоу. Музыканты приготовят полноценное выступление для болельщиков из Самары и Санкт-Петербурга.
13 мая, 17:00, стадион «Металлург» (ул. Строителей, 1).
Цена билета: от 1000 руб., 18+.
Трехдневный джазовый фестиваль
13, 14 и 19 мая сразу на нескольких площадках Самары пройдет международный джазовый фестиваль «Moving Club Meets Friends-2017».
13 мая в ДК Железнодорожников фестиваль откроет музыкальная группа из Франции - DAM'NCO. Компанию им составят выдающийся российский бас-гитарист Антон Давидянц и московский квартет Анатолия Осипова.
13 мая, 18:00, ДК Железнодорожников (Льва Толстого, 94).
Цена билета: от 1000 руб., 12+.
14 мая фестиваль продолжится в молле «Парк Хаус». Там выступят более десяти коллективов из разных городов России, которые исполнят традиционный и современный джаз.
14 мая. 12:00. МОЛЛ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81а).
Вход свободный, 0+.
В тот же день состоится детский джазовый фестиваль в Центре Социализации Молодежи, а в баре Bridge Bardo - концертная программа и дружеский Jam Session с артистами фестиваля.
14 мая, 16:00, Центр Социализации Молодежи (Куйбышева, 131);
Вход свободный, 0+.
14 мая, 19:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а).
Цена билета: 200 руб., 12+.
14 мая вечером в Muzcafe Bootlegger выступит с большой сольной программой московский ретро-джаз-бэнд Real Jam.
14 мая, 21:30, Muzcafe Bootlegger (Дачная, 2г).
Цена билета: 500 руб., 18+.
19 мая в баре Bridge Bardo фестиваль завершится концертом фортепианного трио из Люксембурга Dосk in Absolute.
19 мая, 20:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а);
Цена билета: 500 руб., 18+.
Познакомиться с котятами ягуара
13 мая в самарском зоопарке горожан приглашают познакомиться с новорожденными котятами ягуара. Самец и самка появились на свет 12 апреля. В первые месяцы жизни малышей публике не показывали, поскольку они должны были окрепнуть и подрасти. Родителями котенка стала семейная пара южноамериканских ягуаров, живущих в Самарском зоопарке – Кекс и Нуар.
13 мая, 13:00, Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).
Цена билета за вход в зоопарк: детям до 2 лет – бесплатно, с 2 до 7 лет – 150 руб., остальные граждане - 300 рублей.
Спектакль «Моя счастливая жизнь»
13 мая в ОДО пройдет спектакль «Моя счастливая жизнь» по пьесе драматурга Елены Ерпылёвой «Диалоги по поводу американского джаза». Актриса Светлана Иванникова и рок-музыкант Светлана Сурганова в новом для себя амплуа драматической актрисы сыграют в стремительном философском моноспектакле со знатной дозой самоиронии и юмора.
13 мая, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).
Цена билета: от 600 руб., 16+.
Посмотреть мультфильм об экологии
13 мая маленьких самарцев приглашают посетить познавательное занятие, приуроченное к Году экологии в России. Ребята познакомятся с интересными фактами об окружающем мире, узнают о современных проблемах экологии и охраны окружающей среды, научатся важным правилам жизни в гармонии с природой. На память о занятии участники изготовят украшение-сувенир. Завершится занятие просмотром мультфильма «Мальчик и Земля». Телефон для записи 333-64-23.
13 мая, 11:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).
Цена билета: детский - 40 руб., взрослый – 80 руб., 3+.
Детский спектакль «Журавушка»
14 мая театр «Витражи» покажет постановку «Журавушка», включающую в себя инсценировки русских народных сказок «Лиса и журавль», «Журавль и цапля», «Как лиса летать училась». Актеры покажут историю, в которой на выручку глупости и поспешности приходят забота и участие, обман наказывается обманом, а пустое упрямство ни к чему не приводит.
14 мая, 12:00, театр «Витражи», ул. Больничная, 1 (бывший клуб ТТУ).
Цена билета: 250 руб., 3+.
Фестиваль «Виват, Баян!»
14 мая в самарской филармонии пройдет «Концерт премьер» в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки «Виват, Баян!». Кульминацией станет выступление основателя и художественного руководителя этого ежегодного музыкального события, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. В концерте прозвучат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки.
14 мая, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, д. 141).
Цена билетов: от 450 руб., 6+.
Игра-квест «Их военное детство»
14 мая юных жителей приглашают на игру-квест «Их военное детство». Ребята узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и как заваривали чай. Маленькие посетители смогут приготовить чай по рецепту военного времени, сделать модели военных самолетов и поиграть в партизан-разведчиков. Требуется предварительная запись.
14 мая, 12:00. Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).
Цена билета: 100 руб. , 8+.
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