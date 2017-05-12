Выходные в Самаре: идем слушать группу «Ленинград» или джаз, смотреть спектакли и знакомиться с котятами ягуара











































13 мая, 11:00, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142).

Цена билета: детский - 40 руб., взрослый – 80 руб., 3+.

13 мая на самарском стадионе «Металлург» музыкальная группа «Ленинград» выступит на дне рождения «Крыльев». Сразу после матча «Крыльев Советов» и «Зенита» болельщиков ожидает концертное шоу. Музыканты приготовят полноценное выступление для болельщиков из Самары и Санкт-Петербурга.13 мая, 17:00, стадион «Металлург» (ул. Строителей, 1).Цена билета: от 1000 руб., 18+.13, 14 и 19 мая сразу на нескольких площадках Самары пройдет международный джазовый фестиваль «Moving Club Meets Friends-2017».13 мая в ДК Железнодорожников фестиваль откроет музыкальная группа из Франции - DAM'NCO. Компанию им составят выдающийся российский бас-гитарист Антон Давидянц и московский квартет Анатолия Осипова.13 мая, 18:00, ДК Железнодорожников (Льва Толстого, 94).Цена билета: от 1000 руб., 12+.14 мая фестиваль продолжится в молле «Парк Хаус». Там выступят более десяти коллективов из разных городов России, которые исполнят традиционный и современный джаз.14 мая. 12:00. МОЛЛ «Парк Хаус» (Московское шоссе, 81а).Вход свободный, 0+.В тот же день состоится детский джазовый фестиваль в Центре Социализации Молодежи, а в баре Bridge Bardo - концертная программа и дружеский Jam Session с артистами фестиваля.14 мая, 16:00, Центр Социализации Молодежи (Куйбышева, 131);Вход свободный, 0+.14 мая, 19:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а).Цена билета: 200 руб., 12+.14 мая вечером в Muzcafe Bootlegger выступит с большой сольной программой московский ретро-джаз-бэнд Real Jam.14 мая, 21:30, Muzcafe Bootlegger (Дачная, 2г).Цена билета: 500 руб., 18+.19 мая в баре Bridge Bardo фестиваль завершится концертом фортепианного трио из Люксембурга Dосk in Absolute.19 мая, 20:00, бар Bridge Bardo (Молодогвардейская, 63а);Цена билета: 500 руб., 18+.13 мая в самарском зоопарке горожан приглашают познакомиться с новорожденными котятами ягуара. Самец и самка появились на свет 12 апреля. В первые месяцы жизни малышей публике не показывали, поскольку они должны были окрепнуть и подрасти. Родителями котенка стала семейная пара южноамериканских ягуаров, живущих в Самарском зоопарке – Кекс и Нуар.13 мая, 13:00, Самарский зоопарк (ул. Ново-Садовая, 146).Цена билета за вход в зоопарк: детям до 2 лет – бесплатно, с 2 до 7 лет – 150 руб., остальные граждане - 300 рублей.13 мая в ОДО пройдет спектакль «Моя счастливая жизнь» по пьесе драматурга Елены Ерпылёвой «Диалоги по поводу американского джаза». Актриса Светлана Иванникова и рок-музыкант Светлана Сурганова в новом для себя амплуа драматической актрисы сыграют в стремительном философском моноспектакле со знатной дозой самоиронии и юмора.13 мая, 19:00, ОДО (ул. Шостаковича, 7).Цена билета: от 600 руб., 16+.13 мая маленьких самарцев приглашают посетить познавательное занятие, приуроченное к Году экологии в России. Ребята познакомятся с интересными фактами об окружающем мире, узнают о современных проблемах экологии и охраны окружающей среды, научатся важным правилам жизни в гармонии с природой. На память о занятии участники изготовят украшение-сувенир. Завершится занятие просмотром мультфильма «Мальчик и Земля». Телефон для записи 333-64-23.14 мая театр «Витражи» покажет постановку «Журавушка», включающую в себя инсценировки русских народных сказок «Лиса и журавль», «Журавль и цапля», «Как лиса летать училась». Актеры покажут историю, в которой на выручку глупости и поспешности приходят забота и участие, обман наказывается обманом, а пустое упрямство ни к чему не приводит.14 мая, 12:00, театр «Витражи», ул. Больничная, 1 (бывший клуб ТТУ).Цена билета: 250 руб., 3+.14 мая в самарской филармонии пройдет «Концерт премьер» в рамках XV Международного фестиваля баянной музыки «Виват, Баян!». Кульминацией станет выступление основателя и художественного руководителя этого ежегодного музыкального события, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. В концерте прозвучат новые авторские композиции для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, а также произведения Пьяццоллы, Новикова и мировые хиты эстрадно-джазовой музыки.14 мая, 19:00, Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, д. 141).Цена билетов: от 450 руб., 6+.14 мая юных жителей приглашают на игру-квест «Их военное детство». Ребята узнают, из чего делались чернила, из чего пекли хлеб и как заваривали чай. Маленькие посетители смогут приготовить чай по рецепту военного времени, сделать модели военных самолетов и поиграть в партизан-разведчиков. Требуется предварительная запись.14 мая, 12:00. Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького (ул. Фрунзе, 155).Цена билета: 100 руб. , 8+.